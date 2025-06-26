ВВП США упал на 0,5% в первом квартале – сильнее, чем оценивали раньше

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Согласно новой оценке Бюро экономического анализа США, реальный ВВП страны за первый квартал 2025 года (январь-март) снизился на 0,5% в годовом исчислении. Ранее сообщалось о падении ВВП на 0,2%.

Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 2,4%.

Основными причинами снижения ВВП в США стали увеличение импорта и сокращение государственных расходов, которые были частично компенсированы ростом инвестиций и потребительских расходов.

В последний раз экономика США показывала отрицательный результат во втором квартале 2022 года.

В США для квартальных показателей ВВП используется годовое исчисление. Это означает, что текущая скорость изменения пересчитывается так, как будто экономика продолжала бы меняться с такой же скоростью в течение всего года. То есть фактическое снижение за квартал было меньше, но в США традиционно используется именно годовой показатель.