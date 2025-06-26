ВВП США впав на 0,5% у першому кварталі – сильніше, ніж оцінювали раніше
Реальний ВВП США за перший квартал 2025 року (січень-березень) знизився на 0,5% в перерахунку на рік, повідомляється у новій оцінці американського Бюро економічного аналізу. Раніше воно повідомляло про падіння ВВП в розмірі 0,2%.
Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 2,4%.
Основними причинами зниження ВВП у США стало збільшення імпорту та скорочення державних видатків, які частково були компенсовані зростанням інвестицій та споживчих витрат.
Востаннє економіка США демонструвала негативний результат у другому кварталі 2022 року.
У США використовують річне обчислення для квартальних показників ВВП. Це означає, що поточна швидкість зміни перерахована так, якби економіка й далі змінювалася б із такою самою швидкістю протягом цілого року. Тобто фактичне зниження за квартал було меншим, але у США традиційно використовують саме річний показник.
- У Європі квартальне зростання ВВП єврозони, на відміну від США, виявилося найвищим із 2022 року. Цьому сприяло виняткове зростання в Ірландії і вищі, ніж спочатку повідомлялося, показники Німеччини.