ВВП-варранты и евробонды Украины сейчас приобретают привлекательность - аналитик

Украинские ВВП-варранты сейчас приобретают привлекательность, поскольку наибольшую отдачу по ним можно получить в период высокой волатильности реального ВВП, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Об этом он сообщил во время онлайн-семинара Cbonds Congress 16 апреля, передает Интерфакс-Украина.

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"Если бы у Украины ВВП рос на 3% в этом году и на 3% в следующем, выплатили бы “0”, а если у нас ВВП упадет на 5% в этом году и вырастет на 6% в следующем году, то выплаты по варрантам могут составить чуть ли не 35% от номинала. Чем больше будет восстановление экономики после коронавируса, тем больший размер выплат", – сказал Паращий.

По словам аналитика, ставки по евробондам Украины выглядят сегодня “исключительно привлекательно” на фоне пандемии и в условиях того, что у многих стран сейчас возникли проблемы с международным финансированием.

"Есть страны, которые предлагают повыше ставки: Гана, Нигерия, Таджикистан, но можно отметить, что они попали в список так называемых самых бедных стран, по которым и МВФ, и Мировой банк рекомендуют прямо идти и договориться с кредиторами по реструктуризации долга", – отметил он.

Паращий полагает, если исключить эти страны и Габон, которому недавно понизило рейтинг агентство как Fitch до Triple-C, то есть до практически преддефолтного состояния, то среди развивающихся стран Украина выглядит, по его мнению, довольно неплохо.

"Поэтому я думаю, что как только решится вопрос с МВФ, украинские бонды будут иметь довольно большой спрос на международном рынке, и там будет хороший рост цены", – резюмировал аналитик.

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