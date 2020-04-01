Рынок земли и ПриватБанк. Евробонды и ВВП-варранты Украины подскочили в цене

Еврооблигации и ВВП-варранты Украины 31 марта резко подорожали на фоне принятия Верховной Радой закона о рынке земли и одобрения в первом чтении так называемого "антиколомойского" закона, пишет Интерфакс-Украина.

По данным участников рынка, опрошенных агентством, в среднем эти решения привели к снижению ставок на 1,2 процентных пункта (п.п.), и они снова в большинстве своем опустились ниже уровня 10%, вернувшись к уровню до карантина.

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В результате доходность бумаг с погашением в 2023-2025 годах снизилась до 9,8-9,9% годовых, с погашением в 2026-2027 годах – до 9,2-9,3% годовых, а самых "длинных", с погашением в 2032 году, – до 8,5%.

Выше доходности по более "коротким" бумагам: с погашением в сентябре 2020 года – 11,9%, в 2021-2022 годах – 10-10,4% годовых.

Кроме того, на 11,6% подорожали ВВП-варранты. Теперь их цена составляет 74,8% от номинала, хотя еще десять дней назад она опускалась до 50% от номинала.

В середине позапрошлой недели украинские еврооблигации достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, а ВВП-варранты подешевели почти до 50% – уровня ноября 2018 года, напоминает агентство.

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