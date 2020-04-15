МВФ о программе с Украиной: Осталось несколько нерешенных вопросов

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на скорое утверждение новой программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной после решения последних нескольких вопросов. Об этом сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

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В МВФ отметили эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис и подтвердили прогресс в переговорах по новой программе.

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", - сказал Томсен.

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