Выплаты по бумагам Яресько за 20 лет могут обойтись в $22 млрд - Минфин

Выплаты по ВВП-варрантам до 2040 года могут превысить $22 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на парламентском комитете.

По его словам, решение о частичном выкупе ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году, направлено на снижение выплат из госбюджета.

Марченко уточнил, что правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%, а при таком росте по ВВП-варрантам в 2023 году необходимо было выплатить $600 млн.

Министр напомнил, что Верховная Рада изменениями в госбюджет-2020 предоставила Минфину право осуществлять сделки с государственными деривативами.

Украина в 2015 году выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций. По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд. Инициатором выпуска была на тот момент министр финансов Украины Наталья Яресько.

В августе 2020 года Украина завершила выкуп на Ирландской фондовой бирже около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.

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Сергей Чигирь

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