Январский локдаун. Работодатели получили 650 млн на выплату зарплат

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выплатило работодателям единовременное пособие на период январского карантина, сообщает пресс-служба министерства.

Всего было подано почти 7000 пакетов документов на помощь для более 163 000 человек.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн грн", – отметил глава министерства Игорь Петрашко.

Наибольшее количество заявлений подали работодатели Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.

Активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

Среди крупных предприятий, получивших помощь – Международный аэропорт Борисполь, АО "Укрзализныця", областные отделения Укравтодора, АО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", Турбоатом, авиакомпания Роза ветров, ВО "Славянский завод высоковольтных изоляторов", НПК "Прогресс", ООО "ОАО Олимп" и ООО "Юнигран".

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект о выплате единовременной помощи физлицам-предпринимателям в 8000 грн.

Владимир Зеленский заявлял, что всего помощь должны получить 710 000 ФОПов. До 8 января планировали завершить выплату всех компенсаций.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.