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Январский локдаун. Работодатели получили 650 млн на выплату зарплат

12.01.2021, 09:05
Январский локдаун. Работодатели получили 650 млн на выплату зарплат - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выплатило работодателям единовременное пособие на период январского карантина, сообщает пресс-служба министерства.

Всего было подано почти 7000 пакетов документов на помощь для более 163 000 человек.

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"Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн грн", – отметил глава министерства Игорь Петрашко.

Наибольшее количество заявлений подали работодатели Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.

Активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

Среди крупных предприятий, получивших помощь – Международный аэропорт Борисполь, АО "Укрзализныця", областные отделения Укравтодора, АО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", Турбоатом, авиакомпания Роза ветров, ВО "Славянский завод высоковольтных изоляторов", НПК "Прогресс", ООО "ОАО Олимп" и ООО "Юнигран".

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Наталия Софиенко
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