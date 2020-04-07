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Япония выделит почти $1 трлн на поддержку экономики

Япония выделит почти $1 трлн на поддержку экономики
07.04.2020, 16:07

Премьер-министр Японии обнародовал антикризисный пакет для смягчения воздействия пандемии на третью по величине экономику мира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о чрезвычайном положении и обнародовал пакет мер в размере $1 трлн для поддержания экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией. Об этом пишет Reuters.

Правительство одобрило пакет мер для поддержки экономики страны на 108 трлн иен ($990 млрд), что составляет 20% от ВВП Японии. Отмечается, что этот антикризисный пакет превышает, предложенный президентом США Дональдом Трампом (он составляет 11% ВВП) и пакет мер в Германии (5% от производства).

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Прямые фискальные расходы составляют 39,5 трлн иен, или около 7% экономики, что более чем вдвое превышает сумму, потраченную Японией после краха Lehman Brothers в 2008 году.

Чрезвычайное положение вводят до 6 мая в Токио (на его долю приходится около 20% общего ВВП Японии) и шести префектурах, где проживает около 44% населения страны. До прошлой недели в Япония не было существенных вспышек заражения коронавирусом, но устойчивый рост заболеваемости в Токио, Осаке и других областях привел введению чрезвычайного положения. Количество заболевших по всей стране превысило 4000 человек, и на понедельник было зарегистрировано 93 погибших.

Сейчас Япония продаст рекордное число дополнительных облигаций на сумму более 18 трлн иен для финансирования антикризисного пакета, увеличивая долг, который в два раза превышает размер ее экономики.

Аналитики ожидают, что экономика, которая сократилась в последнем квартале 2019 года, продолжит спад и в первые два квартала этого года.

"Правительство, вероятно, скоро составит еще один дополнительный бюджет, чтобы стимулировать экономику", - считает бывший член правления Банка Японии, экономист Исследовательского института Номура Такахиде Киучи.

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Анна Андреева
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япония коронавирус поддержка экономики антикризисный пакет
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