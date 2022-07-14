Японская иена опустилась до 24-летнего минимума по отношению к доллару

Японская иена опустилась до 139 иен за $1 впервые с сентября 1998 года на валютных торгах в Токио в четверг, 14 июля. Об этом сообщает Japan Times.

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Падение стоимости японской валюты связано с ожидаемым увеличением разрыва между учетными ставками Центробанков Японии и США, объясняет издание.

После публикации накануне данных о росте потребительских цен в США за июнь (9,1% по сравнению с июнем 2021 года) Федеральный резерв готовится поднять учетную ставку сразу на 1% в конце июля для сдерживания инфляции.

Центробанк Японии, который придерживается смягчения денежно-кредитной политики, напротив, на встрече 20-21 июля намерен сохранить текущую фактически нулевую учетную ставку.

13 июля Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года.

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Роман Брыль

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