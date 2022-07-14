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Японская иена опустилась до 24-летнего минимума по отношению к доллару

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 12:19
Японская иена опустилась до 24-летнего минимума по отношению к доллару - Фото
Фото: depositphotos.com

Японская иена опустилась до 139 иен за $1 впервые с сентября 1998 года на валютных торгах в Токио в четверг, 14 июля. Об этом сообщает Japan Times.

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Падение стоимости японской валюты связано с ожидаемым увеличением разрыва между учетными ставками Центробанков Японии и США, объясняет издание. 

После публикации накануне данных о росте потребительских цен в США за июнь (9,1% по сравнению с июнем 2021 года) Федеральный резерв готовится поднять учетную ставку сразу на 1% в конце июля для сдерживания инфляции. 

Центробанк Японии, который придерживается смягчения денежно-кредитной политики, напротив, на встрече 20-21 июля намерен сохранить текущую фактически нулевую учетную ставку. 

Японская иена опустилась до 24-летнего минимума по отношению к доллару

Читайте также: Евро упал по отношению к доллару. Украинцы переживают. Что происходит и чего еще ждать. 

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Роман Брыль
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иена ФРС доллар валютный курс
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