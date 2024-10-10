Японские инвестиции: Украина подписала соглашение с JETRO

Украина рассчитывает на японские инвестиции в энергетику и разминирование

Фото: пресс-служба Кабмина

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Японской организацией внешней торговли JETRO, которая занимается продвижением японских инвестиций на зарубежные рынки. Об этом сообщается на портале украинского правительства.

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"Японские инвесторы смогут укреплять свои деловые отношения с украинскими компаниями и выбирать перспективные проекты для своих вложений. Внедрять новые подходы и технологии, способствующие развитию нашей экономики. Ожидаем, что это сотрудничество даст много плодотворных результатов", — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Одно из основных направлений сотрудничества — привлечение японских инвестиций в восстановление и укрепление энергетики. Украина пригласила японские компании к участию в проектах децентрализованной генерации и развитии возобновляемых источников энергии, подтвердил премьер.

Еще одно важное направление — разминирование. Япония является одним из ключевых партнеров Украины по гуманитарному разминированию. Объем японского финансирования проектов по противоминной деятельности в Украине составляет более $70 млн. Эти средства в основном идут на закупку оборудования и техники, а также развитие возможности сферы противоминной деятельности в Украине.

"Представители крупных японских компаний заверили, что готовы участвовать в восстановлении и тесно сотрудничать с украинским бизнесом", — заявил Шмыгаль.

JETRO уже присутствует в Украине: в августе организация открыла офис в Киеве.