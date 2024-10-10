Японські інвестиції: Україна підписала угоду з JETRO

Україна розраховує на японські інвестиції в енергетику та розмінування

Фото: пресслужба Кабміну

Україна підписала меморандум про співпрацю з Японською організацією зовнішньої торгівлі JETRO, яка займається просуванням японських інвестицій на закордонні ринки. Про це повідомляється на порталі українського уряду.

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"Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати перспективні проєкти для своїх вкладень. Впроваджувати нові підходи та технології, що сприяють розвитку нашої економіки. Очікуємо, що ця співпраця принесе багато плідних результатів", – прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Один з основних напрямів співробітництва — залучення японських інвестицій у відновлення і зміцнення енергетики. Україна запросила японські компанії до участі у проєктах децентралізованої генерації та розвитку відновлюваних джерел енергії, підтвердив прем'єр.

Ще один важливий напрямок — розмінування. Японія є одним із ключових партнерів України з гуманітарного розмінування. Обсяг японського фінансування проєктів із протимінної діяльності в Україні становить понад $70 млн. Ці кошти здебільшого йдуть на закупівлю обладнання та техніки, а також розвиток можливості сфери протимінної діяльності в Україні.

"Представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом", – заявив Шмигаль.

JETRO вже присутня в Україні: у серпні організація відкрила офіс у Києві.