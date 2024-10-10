Японські інвестиції: Україна підписала угоду з JETRO
Україна підписала меморандум про співпрацю з Японською організацією зовнішньої торгівлі JETRO, яка займається просуванням японських інвестицій на закордонні ринки. Про це повідомляється на порталі українського уряду.
"Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати перспективні проєкти для своїх вкладень. Впроваджувати нові підходи та технології, що сприяють розвитку нашої економіки. Очікуємо, що ця співпраця принесе багато плідних результатів", – прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Один з основних напрямів співробітництва — залучення японських інвестицій у відновлення і зміцнення енергетики. Україна запросила японські компанії до участі у проєктах децентралізованої генерації та розвитку відновлюваних джерел енергії, підтвердив прем'єр.
Ще один важливий напрямок — розмінування. Японія є одним із ключових партнерів України з гуманітарного розмінування. Обсяг японського фінансування проєктів із протимінної діяльності в Україні становить понад $70 млн. Ці кошти здебільшого йдуть на закупівлю обладнання та техніки, а також розвиток можливості сфери протимінної діяльності в Україні.
"Представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом", – заявив Шмигаль.
JETRO вже присутня в Україні: у серпні організація відкрила офіс у Києві.
- 11 червня 2024 року Україна домовилася з японськими компаніями про передання технологій.
- 21 серпня Японія передала Харкову спецтехніку для перероблення відходів зруйнованих будинків – фото.
- 8 жовтня Японія відкрила кредитну лінію на $150 млн для відновлення України та зелених ініціатив.