Японські інвестиції: Україна підписала угоду з JETRO
Фото: пресслужба Кабміну

Україна підписала меморандум про співпрацю з Японською організацією зовнішньої торгівлі JETRO, яка займається просуванням японських інвестицій на закордонні ринки. Про це повідомляється на порталі українського уряду.

"Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати перспективні проєкти для своїх вкладень. Впроваджувати нові підходи та технології, що сприяють розвитку нашої економіки. Очікуємо, що ця співпраця принесе багато плідних результатів", – прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Один з основних напрямів співробітництва — залучення японських інвестицій у відновлення і зміцнення енергетики. Україна запросила японські компанії до участі у проєктах децентралізованої генерації та розвитку відновлюваних джерел енергії, підтвердив прем'єр.

Ще один важливий напрямок — розмінування. Японія є одним із ключових партнерів України з гуманітарного розмінування. Обсяг японського фінансування проєктів із протимінної діяльності в Україні становить понад $70 млн. Ці кошти здебільшого йдуть на закупівлю обладнання та техніки, а також розвиток можливості сфери протимінної діяльності в Україні. 

"Представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом", – заявив Шмигаль.

JETRO вже присутня в Україні: у серпні організація відкрила офіс у Києві.

Довідка
JETRO, або Японська організація зовнішньої торгівлі, є урядовою організацією, яка працює над просуванням взаємної торгівлі та інвестицій між Японією та рештою світу. Спочатку створена в 1958 році для просування японського експорту за кордон, JETRO в останні десятиліття зосередилася на просуванні прямих іноземних інвестицій у Японію та допомоги малим та середнім японським фірмам у максимізації їхнього глобального експортного потенціалу.
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