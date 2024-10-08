Японія відкрила кредитну лінію на $150 млн для відновлення України та зелених ініціатив

Інвестиції будуть спрямовані на відновлення ключової економічної та соціальної інфраструктури України

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Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на загальну суму до $150 млн для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР.

Зазначається, що ці гроші будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

"Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби", – відзначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.

Крім цього, до $75 млн буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.