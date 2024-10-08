Япония открыла кредитную линию на $150 млн для возобновления Украины и зеленых инициатив

Инвестиции будут направлены на восстановление ключевой экономической и социальной инфраструктуры Украины

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Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) получил кредитную линию от Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на общую сумму до $150 млн для поддержки важных проектов в Украине и продвижения зеленых инициатив. Об этом сообщает Министерство экономики.

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Кредитная линия была разработана для предоставления финансирования восстановления Украины и других пострадавших государств-членов ЧБТР.

Эти деньги будут направлены на проекты по восстановлению и реконструкции ключевой экономической и социальной инфраструктуры Украины.

"Скоординированные усилия ЧБТР и JBIC свидетельствуют о неизменной приверженности международных институций оказанию поддержки Украине во времена острой потребности", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Основное внимание будет уделено укреплению устойчивости экономики, в частности в таких секторах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика, цифровая инфраструктура и фармацевтика.

Кроме этого, до $75 млн будут направлены на зеленые инициативы и продвижение экологической устойчивости в регионе Черного моря.