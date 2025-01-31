Юристка о новом налоге на посылки: могут вырасти цены и нагрузка на бизнес

Посылки (Фото - EPA)

Часть бизнес-сообщества поддержала инициативу повышения налогов, поскольку надеется получить конкурентные преимущества. Это касается тех, кто работает с украинскими производителями. Однако значительная часть общества ощутит только негативные последствия.

Об этом в комментарии LIGA.net сказала Илона Хмелева, секретарь Совета по экономической безопасности Украины.

"Это и удорожание товаров, и более длительные сроки доставки. Теоретически можно было бы спрогнозировать переориентацию и перераспределение рынка. Но на практике (ввиду последствий войны) мы получим только большее давление на часть бизнеса. И дополнительные затраты для покупателей", – пояснила эксперт.

Она добавила, что инициатива декларирует две цели: дополнительное наполнение бюджета и защиту украинских изготовителей. Второй пункт особенно важен в контексте обеспечения конкурентоспособности и обновления украинской экономики. Однако сомнительно, что подобное решение – лучший инструмент. Кроме того, потенциальные плательщики не могут быть уверены, на что будут потрачены эти поступления.

Еще один из возможных минусов – это риск сокращения малого бизнеса, который базируется на перепродаже импортированных товаров, и возможность увеличения контрабанды, поскольку потребители будут искать пути избегания дополнительных затрат.

Подробнее о новом законопроекте и возможных последствиях — читайте в материале: Новый налог на посылки из-за границы. Какие изменения готовятся и на что они повлияют