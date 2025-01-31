Юристка про новий податок на посилки: можуть зрости ціни та навантаження на бізнес

Посилки (Фото - EPA)

Частина бізнесової спільноти підтримала ініціативу зі збільшенням податків, бо сподівається отримати конкурентні переваги. Це стосується тих, хто працює з українськими виробниками. Проте значна частина суспільства відчує лише негативні наслідки.

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Про це у коментарі LIGA.net сказала Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України.

"Це і здорожчання товарів, і довші строки доставлення. Теоретично можна було б спрогнозувати переорієнтацію та перерозподіл ринку. Але на практиці (з огляду на наслідки війни) ми отримаємо лише більший тиск на частину бізнесу. І додаткові витрати для покупців", – пояснила експертка.

Вона додала, що ініціатива декларує дві мети: додаткове наповнення бюджету і захист українських виробників. Другий пункт особливо важливий в контексті забезпечення конкурентоспроможності й відновлення української економіки. Проте сумнівно, що подібне рішення – найкращий інструмент. Крім того, потенційні платники не можуть бути певними, на що будуть витрачені ці надходження.

Ще один з можливих мінусів – це ризик скорочення малого бізнесу, який базується на перепродажі імпортованих товарів, і можливість збільшення контрабанди, оскільки споживачі шукатимуть шляхи уникнення додаткових витрат.

Детальніше про новий законопроєкт та можливі наслідки — читайте у матеріалі: Новий податок на посилки з-за кордону. Які зміни готуються і на що вони вплинуть