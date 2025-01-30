Юрист предупредила о рисках введения НДС на посылки: может ударить по волонтерам

Depositphotos_посилка

Цель введения новых налогов – создание равных условий для бизнеса. Минусом этой инициативы станет усложнение жизни для украинских волонтеров и военных.

Об этом в комментарии LIGA.net сказала Елизавета Алефиренко, юрист Юркомпании "Муренко, Курявый и Партнеры".

"Военнослужащие часто заказывают за рубежом амуницию, тактическое снаряжение, специальную технику и другое оборудование, которое не всегда доступно в Украине, поэтому соответствующий рост стоимости таких товаров из-за внедрения НДС может создать значительное финансовое бремя, особенно если закупки предназначены для их службы или за средства волонтерских организаций", – объяснила эксперт.

Также рост расходов на уплату НДС уменьшит возможности волонтеров закупать товары за рубежом в достаточных объемах, что приведет к сокращению оказываемой военнослужащим помощи и ухудшению их материального обеспечения. Новые правила, предусмотренные законом, могут включать дополнительные таможенные процедуры или декларации для посылок из-за границы, что может замедлить процесс доставки, который критически важен в военных условиях, где оперативность поставки часто влияет на результат выполнения боевых задач.

"Во избежание этих рисков законодатель должен предусмотреть льготы для военнослужащих и волонтерских организаций, позволяющих сохранить оперативность и доступность поставок амуниции, техники и другого необходимого оборудования", – считает Алефиренко.

Подробнее о новом законопроекте и возможных последствиях читайте в материале: Новый налог на посылки из-за границы. Какие изменения готовятся и на что они повлияют.