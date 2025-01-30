Юристка попередила про ризики запровадження ПДВ на посилки: може вдарити по волонтерах

Закупівлі товарів для військових за кордоном можуть подорожчати, через новий законопроєкт

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Мета запровадження нових податків – створення рівних умов для бізнесу. Мінусом цієї ініціативи буде ускладнення життя для українських волонтерів і військових.

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Про це у коментарі LIGA.net сказала Єлизавета Алефіренко, юристка Юркомпанії "Муренко, Курявий і Партнери".

"Військовослужбовці часто замовляють за кордоном амуніцію, тактичне спорядження, спеціальну техніку та інше обладнання, яке не завжди доступне в Україні, тому відповідне зростання вартості таких товарів через впровадження ПДВ може створити значний фінансовий тягар, особливо якщо закупівлі призначені для їхньої служби або за кошти волонтерських організацій", – пояснила експертка.

Також зростання витрат на сплату ПДВ зменшить можливості волонтерів закуповувати товари за кордоном у достатніх обсягах, що призведе до скорочення допомоги, яка надається військовослужбовцям, і погіршення їхнього матеріального забезпечення. А нові правила, передбачені законом, можуть включати додаткові митні процедури або декларації для посилок із-за кордону, що може уповільнити процес доставляння, критично важливий у військових умовах, де оперативність постачання часто впливає на результат виконання бойових завдань.

"Щоб уникнути цих ризиків, законодавець має передбачити пільги для військовослужбовців та волонтерських організацій, що дозволяють зберегти оперативність та доступність постачання амуніції, техніки та іншого необхідного обладнання", – вважає Алефіренко.

Більш детально про новий законопроєкт та можливі наслідки читайте у матеріалі: Новий податок на посилки з-за кордону. Які зміни готуються і на що вони вплинуть.