За год украинские банки в два раза увеличили прибыль

В январе-мае платежеспособные банки Украины получили 23,4 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период 2018 года банковская система получила чистую прибыль в размере 12,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков за пять месяцев этого года выросли на 26% до 99 млрд грн, тогда как расходы - на 15% до 75,4 млрд грн.

В Нацбанке отмечают, что на рост банковской прибыли повлияли три фактора:

рост чистых процентных доходов банков на 17% до 33 млрд грн;

рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 17,4 млрд грн;

положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 6,5 млрд грн.

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2019 года платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли и только 8 из 77 украинских банков закончили первый квартал 2019 года с убытком.

В прошлом году банки заработали 21,7 млрд грн прибыли - это лучший результат сектора в истории. Банковская система Украины стала прибыльной впервые с 2013-го.