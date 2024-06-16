За неделю Нацбанк продал почти $900 млн на межбанке
С 10 по 14 июня Национальный банк Украины продал на межбанке $898 млн, при этом купил $180 000. Об этом свидетельствуют данные статистики НБУ.
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Согласно данным регулятора, за прошлую неделю Нацбанк продал на $203,3 млн больше, чем на прошлой неделе.
При этом в течение недели Нацбанк купил $180 тысяч.
Всего с начала года Нацбанк продал $12,893 млрд, в то время как купил $ 115,8 млн.
- Национальный банк решил с 14 июня снизить учетную ставку на полпроцентного пункта до 13,0%. Об этом регулятор объявил в четверг, 13 июня.