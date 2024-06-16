За тиждень Нацбанк продав майже $900 млн на міжбанку
З 10 по 14 червня Національний банк України продав на міжбанку $898 млн, при цьому купив $180 000. Про це свідчать дані статистики НБУ.
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Згідно з даними регулятора, за минулий тиждень Нацбанк продав на $203,3 млн більше, ніж минулого тижня.
При цьому протягом тижня Нацбанк купив $180 000.
Всього від початку року Нацбанк продав $12,893 млрд, тоді як купив $115,8 млн.
- Національний банк вирішив із 14 червня знизити облікову ставку на пів відсоткового пункту до 13,0%. Про це регулятор оголосив у четвер, 13 червня.