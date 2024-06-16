За тиждень Нацбанк продав майже $900 млн на міжбанку

Всього від початку року Нацбанк продав $12,893 млрд

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

З 10 по 14 червня Національний банк України продав на міжбанку $898 млн, при цьому купив $180 000. Про це свідчать дані статистики НБУ.

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Згідно з даними регулятора, за минулий тиждень Нацбанк продав на $203,3 млн більше, ніж минулого тижня.

При цьому протягом тижня Нацбанк купив $180 000.

Всього від початку року Нацбанк продав $12,893 млрд, тоді як купив $115,8 млн.