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За пост главы налоговой поборются трое ее действующих руководителей

13.09.2021, 16:04
За пост главы налоговой поборются трое ее действующих руководителей - Фото
Евгений Олейников (фото: tax.gov.ua)

Определились три кандидата на пост главы Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом свидетельствует протокол Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

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К конкурсу были допущены семь человек. По итогам собеседования наибольшее количество баллов набрали и.о. председателя ГНС Евгений Олейников и два его заместителя – Наталья Рубан и Наталья Калениченко, а также депутат от Слуги народа Марьян Заблоцкий.

Комиссия внесла на рассмотрение правительства три кандидатуры: Рубан, Олейникова и Калениченко.

  • 20 мая Верховная Рада 20 мая назначила главу ГНС Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики. Он занимал должность главы налоговой службы с апреля 2020 года, в апреле 2021 года был переназначен на новый пятилетний срок. 11 августа Кабмин объявил конкурс на вакантную должность главы ГНС.

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Юрий Тарасовский
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Государственная налоговая служба налоговая ГНС глава налоговой
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