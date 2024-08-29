Законопроект о повышении налогов подготовили к первому чтению. Что добавили
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект N11416-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
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Доработанным законопроектом предусматривается, в частности:
- повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
- установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФОП-плательщиков единого налога ІІІ группы (добавлено уже после вчерашних консультаций по законопроекту);
- установление военного сбора для ФОП–плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% минимальной зарплаты;
- определено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;
- установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;
- усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли АЗС;
- ежемесячное предоставление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммы удержанного с них налога, а также суммы начисленного единого взноса.
Кроме того, предполагается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении поступлений от военного сбора в спецфонд госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны.
Законопроект вынесут в Верховную Раду на голосование за основу уже на следующей неделе, уточнил замглавы комитета Ярослав Железняк.
"Была сложная дискуссия по изъятию нормы о налоге 50% на банки. Депутаты выступили за. Против выступили НБУ, Минфин и говорят категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 млрд грн на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому во втором чтении", — добавил Железняк.
- 8 июля 2024 года правительство приняло законопроект с изменениями в Налоговый кодекс, которые должны помочь профинансировать дополнительные военные расходы. Министерство финансов сообщало, что нужно найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. За счет повышения налогов планировали привлечь более 120 млрд грн. 26 августа законопроект о повышении налогов существенно переписали: что изменилось.