Законопроект о повышении налогов подготовили к первому чтению. Что добавили

Законопроект вынесут в Верховную Раду на голосование за основу уже на следующей неделе

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Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект N11416-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

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Доработанным законопроектом предусматривается, в частности:

- повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

- установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФОП-плательщиков единого налога ІІІ группы (добавлено уже после вчерашних консультаций по законопроекту);

- установление военного сбора для ФОП–плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% минимальной зарплаты;

- определено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;

- установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

- усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли АЗС;

- ежемесячное предоставление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммы удержанного с них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Кроме того, предполагается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении поступлений от военного сбора в спецфонд госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны.

Законопроект вынесут в Верховную Раду на голосование за основу уже на следующей неделе, уточнил замглавы комитета Ярослав Железняк.

"Была сложная дискуссия по изъятию нормы о налоге 50% на банки. Депутаты выступили за. Против выступили НБУ, Минфин и говорят категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 млрд грн на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому во втором чтении", — добавил Железняк.