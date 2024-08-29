Законопроєкт про підвищення податків підготували до першого читання. Що додали

Законопроєкт винесуть до Верховної Ради на голосування за основу вже наступного тижня

Фото: depositphotos.com

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт N11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема:

- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

- встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП-платників єдиного податку ІІІ групи (додано вже після вчорашніх консультацій щодо законопроєкту);

- встановлення військового збору для ФОП–платників єдиного податку І, ІІ та ІV груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

- визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

- встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

- удосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з метою оподаткування прибутку АЗС;

- щомісячне надання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, та суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Крім того, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду держбюджету з метою їхнього цільового спрямування на потреби безпеки та оборони.

Законопроєкт винесуть до Верховної Ради на голосування за основу вже наступного тижня, уточнив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Була важка дискусія щодо вилучення норми про податок 50% на банки. Депутати виступили за. Проти виступили НБУ, Мінфін і говорять категорично проти МВФ. Кажуть, що доведеться докапіталізувати банки й неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року. Домовилися повернутися до цього у другому читанні", – додав Железняк.