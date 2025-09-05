Заместитель премьера Британии подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов

Стармер и Рейнер (Фото: EPA / ADAM VAUGHAN)

Вице-премьер Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов, пишет The Guardian.

Рейнер приобрела квартиру стоимостью 800 000 фунтов (44 млн грн) в престижном городке Хоув на побережье, но неправильно уплатила гербовый сбор (stamp duty). Она классифицировала эту квартиру как единственную собственность, хотя большую часть времени проводила с детьми в семейном доме в Манчестере.

Гербовый сбор уплачивается при покупке недвижимости или земли, если их стоимость превышает определенный порог. Если приобретается дополнительная недвижимость, ставка сбора увеличивается.

Рейнер возложила часть ответственности на юристов и налоговую службу, которые, по ее словам, предоставили ей неправильные консультации. Политик подчеркнула, что "глубоко сожалеет" об этой ситуации и готова заплатить дополнительные средства – по оценкам экспертов, сумма доплаты может достичь 40 000 фунтов стерлингов (более 2 млн грн).

Издание пишет, что эта отставка – серьезный удар по авторитету премьера Кира Стармера в условиях, когда лейбористы теряют поддержку традиционного электората и проигрывают в опросах партии Reform UK.

Дело особенно болезненно из-за обвинений в лицемерии, поскольку правительство планирует повысить налоги на владельцев недвижимости.