Заместитель премьера Британии подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов
Вице-премьер Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов, пишет The Guardian.
Рейнер приобрела квартиру стоимостью 800 000 фунтов (44 млн грн) в престижном городке Хоув на побережье, но неправильно уплатила гербовый сбор (stamp duty). Она классифицировала эту квартиру как единственную собственность, хотя большую часть времени проводила с детьми в семейном доме в Манчестере.
Гербовый сбор уплачивается при покупке недвижимости или земли, если их стоимость превышает определенный порог. Если приобретается дополнительная недвижимость, ставка сбора увеличивается.
Рейнер возложила часть ответственности на юристов и налоговую службу, которые, по ее словам, предоставили ей неправильные консультации. Политик подчеркнула, что "глубоко сожалеет" об этой ситуации и готова заплатить дополнительные средства – по оценкам экспертов, сумма доплаты может достичь 40 000 фунтов стерлингов (более 2 млн грн).
Издание пишет, что эта отставка – серьезный удар по авторитету премьера Кира Стармера в условиях, когда лейбористы теряют поддержку традиционного электората и проигрывают в опросах партии Reform UK.
Дело особенно болезненно из-за обвинений в лицемерии, поскольку правительство планирует повысить налоги на владельцев недвижимости.
- В 2024 году Консервативная партия Великобритании (тори) на досрочных выборах проиграла после 14 лет у власти. Левоцентристская Лейбористская партия получила ошеломляющее большинство, а ее лидер, сэр Кир Стармер заменил тогдашнего премьера Риши Сунака.
- Следующие парламентские выборы в Британии запланированы только на 2029 год, но если бы выборы состоялись сейчас, победу на них одержала бы, согласно опросам, партия Reform UK, а не традиционные консерваторы или лейбористы.
- Великобритания – один из главных союзников Украины, между странами подписан 100-летний договор о партнерстве.
