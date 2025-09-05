Заступниця прем'єра Британії подала у відставку через скандал з несплатою податків

Стармер і Рейнер (Фото: EPA / ADAM VAUGHAN)

Віцепрем'єрка Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку через скандал з несплатою податків, пише The Guardian.

Рейнер придбала квартиру вартістю 800 000 фунтів (44 млн грн) у престижному містечку Хоув на узбережжі, але неправильно сплатила гербовий збір (stamp duty). Вона класифікувала цю квартиру як єдину власність, хоча більшу частину часу проводила з дітьми в сімейному будинку в Манчестері.

Гербовий збір сплачується з купівлі нерухомості або землі, якщо їхня вартість перевищує визначений поріг. Якщо купується додаткова нерухомість, ставка збору збільшується.

Рейнер поклала частину відповідальності на юристів і податкову службу, які, за її словами, надали їй неправильні консультації. Політикиня підкреслила, що "глибоко шкодує" про цю ситуацію й готова сплатити додаткові кошти – за оцінками експертів, сума доплати може сягнути 40 000 фунтів стерлінгів (понад 2 млн грн).

Видання пише, що ця відставка – серйозний удар по авторитету прем'єра Кіра Стармера в умовах, коли лейбористи втрачають підтримку традиційного електорату та програють в опитуваннях партії Reform UK.

Справа особливо болюча через звинувачення в лицемірстві, оскільки уряд планує підвищити податки на власників нерухомості.