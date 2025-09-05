Заступниця прем'єра Британії подала у відставку через скандал з несплатою податків
Віцепрем'єрка Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку через скандал з несплатою податків, пише The Guardian.
Рейнер придбала квартиру вартістю 800 000 фунтів (44 млн грн) у престижному містечку Хоув на узбережжі, але неправильно сплатила гербовий збір (stamp duty). Вона класифікувала цю квартиру як єдину власність, хоча більшу частину часу проводила з дітьми в сімейному будинку в Манчестері.
Гербовий збір сплачується з купівлі нерухомості або землі, якщо їхня вартість перевищує визначений поріг. Якщо купується додаткова нерухомість, ставка збору збільшується.
Рейнер поклала частину відповідальності на юристів і податкову службу, які, за її словами, надали їй неправильні консультації. Політикиня підкреслила, що "глибоко шкодує" про цю ситуацію й готова сплатити додаткові кошти – за оцінками експертів, сума доплати може сягнути 40 000 фунтів стерлінгів (понад 2 млн грн).
Видання пише, що ця відставка – серйозний удар по авторитету прем'єра Кіра Стармера в умовах, коли лейбористи втрачають підтримку традиційного електорату та програють в опитуваннях партії Reform UK.
Справа особливо болюча через звинувачення в лицемірстві, оскільки уряд планує підвищити податки на власників нерухомості.
- У 2024 році Консервативна партія Великої Британії (торі) на дострокових виборах програла після 14 років у владі. Лівоцентристська Лейбористська партія отримала приголомшливу більшість, а її лідер, сер Кір Стармер, замінив тодішнього прем’єра Ріші Сунака.
- Наступні парламентські вибори у Британії заплановані лише на 2029 рік, але якби вибори відбулися зараз, перемогу на них здобула б, згідно з опитуваннями, партія Reform UK, а не традиційні консерватори чи лейбористи.
- Британія – один з головних союзників України, між країнами підписаний 100-річний договір про партнерство.
