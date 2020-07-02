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Заработал сервис автоматического назначения пенсий. Что это и как он работает

Заработал сервис автоматического назначения пенсий. Что это и как он работает
02.07.2020, 12:47

Пока подать заявление смогут только те, у кого есть электронная цифровая подпись, но в будущем доступ планируют упростить

Пенсионный фонд внедрил новую услугу для будущих пенсионеров - на портале ведомства заработал сервис автоматического назначения пенсий. Теперь, чтобы оформить пенсию без посещения Фонда, достаточно будет иметь квалифицированную электронную подпись и отсканированные копии документов, сообщает пресс-офис Министерства цифровой трансформации.

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Сервисом по автоматическому назначению пенсий может воспользоваться каждый, кто еще не получает пенсионные выплаты, но хотел бы, чтобы в будущем они начислялись автоматически. 

Как это работает

Чтобы оформить автоматическое начисление пенсий, необходимо:

  1. авторизоваться на портале Пенсионного фонда при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. заполнить анкету-заявление на автоназначение пенсии (паспортные данные и так далее).
  3. после заполнения анкеты приложить к ней скан-копии документов, которые подтверждают право на получение пенсии (копии трудовой книжки, документов об образовании или прохождении воинской службы и т.п.). Все эти копии документов можно также заблаговременно подать в ПФУ лично в бумажном виде.
  4. подписать анкету и отправить ее на рассмотрение в ПФУ, нажав кнопку "Сформировать заявление".

После обработки анкеты Фондом заявитель получает уведомление об автоматическом начислении ему пенсии, дате начала выплат и ее размере. В пресс-офисе Минцифры утверждают, что вскоре услуга будет также доступна и тем пользователям, у которых нет КЭП - они смогут авторизовываться на портале, используя BankID или встроенную систему электронной идентификации (id.gov.ua). 

Первый способ (BankID) предполагает авторизацию пользователя через банк, услугами которого вы пользуетесь, а второй (id.gov.ua) - использование любого из сервисов КЭП, BankID, MobileID по желанию.

Пока что сервис работает в тестовом режиме, для начала работы с ним нужно зайти на веб-портал ПФУ и авторизоваться по ссылке "Вход". По состоянию на 1 июля через сервис подали заявления 813 потенциальных пенсионеров.

  • 8 апреля Кабмин утвердил автоматическое начисление пенсий на время карантина и 30 дней после его окончания.
  • 3 мая в правительстве одобрили законопроект об автоматическом начислении пенсий по возрасту и введении электронной трудовой книжки.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая
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