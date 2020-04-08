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Кабмин утвердил автоматическое начисление пенсий и пособий

Кабмин утвердил автоматическое начисление пенсий и пособий
08.04.2020, 14:22

Кабмин продлил сроки выплат пенсий и пособий на время карантина и 30 дней после него

Сегодня, 8 апреля, Кабинет министров Украины на период карантина продлил сроки выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее без необходимости личного обращения в органы соцзащиты.

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Как уточнил министр социальной политики Марина Лазебна, люди с инвалидностью для получения пенсий и пособий не должны проходить МСЭК и ВКК. Кроме этого автоматически продлят назначение пособий семьям с детьми, лицам, не имеющим право на пенсию.

На заседании также уточнили, что все выплаты будут осуществляться автоматически в период действия карантина и 30 дней после его окончания.

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  • На прошлой неделе Минсоцполитики анонсировали введение автоматического начисления пенсий и соцвыплат. В министерстве тогда уточнили, что перерасчет на основании документов проведут уже после окончания карантина.
  • Минфин определил 43 банка для выплат зарплат бюджетникам, субсидий и пенсий.
  • 1 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому в апреле пенсионерам, получающим менее 5000 грн в месяц, выплатят по 1000 грн, а в мае пенсии проиндексируют на 11%. Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что пенсионеры получат по 1000 грн до конца апреля. 
Анна Андреева
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субсидии пенсии карантин
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