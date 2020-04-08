Кабмин утвердил автоматическое начисление пенсий и пособий

Сегодня, 8 апреля, Кабинет министров Украины на период карантина продлил сроки выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее без необходимости личного обращения в органы соцзащиты.
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Как уточнил министр социальной политики Марина Лазебна, люди с инвалидностью для получения пенсий и пособий не должны проходить МСЭК и ВКК. Кроме этого автоматически продлят назначение пособий семьям с детьми, лицам, не имеющим право на пенсию.
На заседании также уточнили, что все выплаты будут осуществляться автоматически в период действия карантина и 30 дней после его окончания.
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