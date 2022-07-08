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Зарплаты военным составляют наибольшую долю расходов госбюджета — инфографика

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 14:05
Зарплаты военным составляют наибольшую долю расходов госбюджета — инфографика - Фото
Фото: depositphotos.com

С начала широкомасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд грн. В том числе в июне было профинансировано 232,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы на 1 июля 2022 года, информирует пресс-служба Министерства финансов.

Самые крупные доли приходятся:

- на оплату труда с начислениями – 305 млрд грн (в том числе в июне – 98,7 млрд грн), или 37,5% от общего объема расходов, затраченных за период войны; в том числе на денежное содержание военнослужащих – 225,8 млрд грн (в июне – 75,7 млрд грн);

- на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) – 175,3 млрд грн (в июне – 50,6 млрд грн), или 21,6%.

- на обслуживание государственного долга – 62,1 млрд грн (в июне – 11,6 млрд грн), или 7,6%;

- на трансферты местным бюджетам – 57,6 млрд грн (в июне – 19,0 млрд грн), или 7,1%.

Зарплаты военным составляют наибольшую долю расходов госбюджета — инфографика

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Наталия Софиенко
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зарплаты военным госбюджет Минфин
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