Зарплаты военным составляют наибольшую долю расходов госбюджета — инфографика

С начала широкомасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд грн. В том числе в июне было профинансировано 232,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы на 1 июля 2022 года, информирует пресс-служба Министерства финансов.

Самые крупные доли приходятся:

- на оплату труда с начислениями – 305 млрд грн (в том числе в июне – 98,7 млрд грн), или 37,5% от общего объема расходов, затраченных за период войны; в том числе на денежное содержание военнослужащих – 225,8 млрд грн (в июне – 75,7 млрд грн);

- на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) – 175,3 млрд грн (в июне – 50,6 млрд грн), или 21,6%.

- на обслуживание государственного долга – 62,1 млрд грн (в июне – 11,6 млрд грн), или 7,6%;

- на трансферты местным бюджетам – 57,6 млрд грн (в июне – 19,0 млрд грн), или 7,1%.

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Большая часть бюджета Украины сейчас идет на войну. Содержание армии обходится Украине в 130 млрд грн в месяц, хотя раньше это был почти годовой бюджет Вооруженных сил.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в июне вырос по сравнению с маем почти на 20%, до 134,9 млрд. грн.

Наталия Софиенко

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