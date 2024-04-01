Завершилась кампания подачи деклараций чиновников. Отчитались более 660 000 человек

НАПК уже нашло нарушений на 9 млн грн в декларациях госслужащих

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В Украине 31 марта завершилась кампания подачи деклараций чиновников за отчетный период 2023 года. Госслужащие подали более 664 000 деклараций, сообщает Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК).

За предыдущую кампанию, которая включала сразу два отчетных периода (за 2021 и 2022 годы) и проходила после возобновления декларирования, было подано 744 600 и 712 900 деклараций соответственно.

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В начале 2024 года НАПК начало проверять декларации с применением нового рискориентированного подхода. По результатам оценки рисков выбирается способ проверки декларации – автоматизированный или уполномоченным лицом НАПК. Публикация рейтинга деклараций по показателям риска ожидается примерно через месяц.

По состоянию на 1 апреля 2024 года начато 312 полных проверок, завершена проверка 13 деклараций, по результатам которых выявлены недостоверные сведения более чем на 9 млн грн.

Список лиц, в отношении которых начата полная проверка и результаты проверок, можно найти тут.

Автоматизированную проверку прошли около 160 000 деклараций, поданных за отчетный период 2021 года и более 137 00 деклараций за 2022 год. Это почти треть деклараций, проходивших автоматизированную проверку.

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