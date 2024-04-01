Завершилась кампанія подання декларацій чиновників. Відзвітували понад 660 000 осіб

НАЗК вже знайшло порушень на 9 млн грн у деклараціях держслужбовців

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В Україні 31 березня завершилася кампанія подання декларацій чиновників за звітний період 2023 року. Держслужбовці подали понад 664 000 декларацій, повідомляє Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

За період попередньої кампанії, яка включала одразу два звітні періоди (за 2021 та 2022 роки) та проходила після поновлення декларування, було подано 744 600 та 712 900 декларацій відповідно.

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На початку 2024 року НАЗК почала перевіряти декларації із застосуванням нового ризикоорієнтованого підходу. За результатами оцінки ризиків вибирається спосіб перевірки декларації – автоматизований чи уповноваженою особою НАЗК. Публікація рейтингу декларацій за показниками ризику очікується приблизно за місяць.

Станом на 1 квітня 2024 року розпочато 312 повних перевірок, завершено перевірку 13 декларацій, за результатами яких виявлено неправдиві відомості більш ніж на 9 млн грн.

Список осіб, щодо яких розпочато повну перевірку та результати перевірок, можна знайти тут.

Автоматизовану перевірку пройшли близько 160 000 декларацій, поданих за звітний період 2021 року та понад 137 00 декларацій за 2022 рік. Це майже третина декларацій, які проходили автоматизовану перевірку.

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