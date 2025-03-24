Зеленский подписал закон о новом высшем спецсуде: это был один из "маяков" МВФ

В Украине будет создан Специализированный окружной административный суд, который будет рассматривать административные дела против власти

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 24 марта, подписал закон о создании нового высшего специализированного суда, рассматривающего административные дела против центральных органов государственной власти. Об этом говорится на сайте парламента.

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Это был один из проблемных "маяков", которые Украина должна была выполнить для продления кредитной помощи Международного валютного фонда.

Необходимость создания нового высшего специализированного суда в меморандуме с МВФ объясняется тем, что после ликвидации Окружного административного суда города Киева в 2022 году возникла потребность в создании нового суда, который бы рассматривал административные дела против центральных органов государственной власти.

По словам первого заместителя председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, совет директоров МВФ позже на этой неделе будет рассматривать выделение Украине восьмого транша.

Принятый в конце февраля закон предусматривает создание Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Судьи для новых судов будут избраны по результатам конкурса Высшей квалификационной комиссии, который должны объявить в течение одного месяца после вступления в силу закона.

ВККС создаст Экспертный совет, который будет помогать проверять кандидатов на соответствие критериям добродетели и профессиональной компетентности. Она будет состоять из трех представителей от Совета судей Украины и трех представителей от международных организаций.

Экспертный совет будет считаться созданным и начнет деятельность, когда назначат по меньшей мере четырех членов, из которых двое будут международниками.

Такой же количественный критерий будет применяться для выводов Экспертного совета о несоответствии кандидата. В случае если голоса распределятся поровну, у определяющего голоса будет совместное заседание ВККС и Экспертного совета. Решение будет приниматься большинством общего состава при условии, что за него проголосовали два международника.