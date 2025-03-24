Зеленський підписав закон про новий вищий спецсуд: це був один із "маяків" МВФ

В Україні створять Спеціалізований окружний адміністративний суд, який розглядатиме адміністративні справи проти влади

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 24 березня, підписав закон про створення нового вищого спеціалізованого суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Це був один із проблемних "маяків", які Україна повинна була виконати для продовження кредитної допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Необхідність створення нового вищого спеціалізованого суду в меморандумі з МВФ пояснюється тим, що після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва у 2022 році виникла потреба у створенні нового суду, який розглядав би адміністративні справи проти центральних органів державної влади.

За словами першого заступника голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, рада директорів МВФ пізніше цього тижня розглядатиме виділення Україні восьмого траншу.

Ухвалений в кінці лютого закон передбачає створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Судді для нових судів будуть обрані за результатами конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії, який повинні оголосити протягом одного місяця після набрання чинності законом.

ВККС створить Експертну раду, яка допомагатиме перевіряти кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності. Вона складатиметься з трьох представника від Ради суддів України та трьох представників від міжнародних організацій.

Експертна рада вважатиметься утвореною та почне діяльність, коли призначать щонайменше чотирьох членів, з яких двоє будуть міжнародниками.

Такий самий кількісний критерій застосовуватиметься для висновків Експертної ради про невідповідність кандидата. У випадку якщо голоси розподіляться порівну, визначальний голос матиме спільне засідання ВККС та Експертної ради. Рішення ухвалюватиметься більшістю спільного складу за умови, що за нього проголосували двоє міжнародників.