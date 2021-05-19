Зеленский определил, кто выберет директора Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны об определении членов комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности от СНБО. Указ обнародован на сайте Офиса главы государства.

Согласно документу, в комиссию вошли трое.

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Выбирать главу Бюро экономической безопасности будут – директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, советник главы Офиса президента и исполняющий обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" Тимофей Милованов, а также заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Бюро будет подотчетно как президенту, так и Верховной Раде, правительство будет координировать его деятельность.

Штат Бюро не будет превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

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Наталия Софиенко

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