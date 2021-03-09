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Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге. В чем его особенность

09.03.2021, 16:22
Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге. В чем его особенность - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге", который приведен в соответствие к международным нормам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

"Закон защищает права лизингополучателей, лизингодателей, создает конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правовыми нормами Европейского Союза", -  говорится в сообщении.

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Согласно закону, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины.

Документ определяет признаки финансового лизинга и его объекты. В частности, объектом финансового лизинга может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг.

Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные ч.2 ст.3 закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Действие закона расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретение транспорта, оборудования, техники, недвижимости.

В Офисе президента отмечают, что в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства. В Украине этот показатель колеблется в пределах 3-4%.

Закон "О финансовом лизинге" одобрен Верховной Радой 4 февраля 2021 года. Он вступит в силу через три месяца со дня публикации и будет применяться к отношениям, возникшим после дня вступления в силу.

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Роман Брыль
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финансовый лизинг Национальный банк Украины лизинг
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