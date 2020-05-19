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Новые требования к лизингодателям: капитал в 3 млн грн и лицензия финкомпании

Новые требования к лизингодателям: капитал в 3 млн грн и лицензия финкомпании
19.05.2020, 14:06

НБУ установит унифицированные требования ко всем лизингодателям и потребует переоформления в финансовые компании

Национальный банк, как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг, обнародовал подходы к регулированию и планируемые изменения на рынке небанковского лизинга.

"В развитых странах услугой финансового лизинга активно пользуются население и бизнес как альтернативой банковскому кредитованию. В Украине рынок финансового лизинга рос последние несколько лет и до сих пор остается достаточно небольшим", - подчеркивают в НБУ. Главная цель регулятора - способствовать развитию рынка финансового лизинга на принципах прозрачности, соблюдения прав и интересов клиентов.

На конец 2019 года услуги лизинга оказывали 439 финансовых компаний и 113 юридических лиц-лизингодателей. Нацбанк предлагает ввести унифицированные, единые требования к лизингодателям, работающим, как в форме финансовых компаний, так и юрлиц с лицензией на финансовый лизинг. Сейчас требования к ним разные. НБУ потребует от всех лизингодателей получать лицензии финкомпании. Нынешние лизингодатели будут переоформлены в финансовые компании с соответствующим видом лицензии.

Новые требования к лизингодателям: капитал в 3 млн грн и лицензия финкомпании

В целом к лизинговым компаниям будут упрощены требования, поскольку они не привлекают средства населения. Но будут сохранены требования по объему капитала. В случае предоставления только услуг по финансовому лизингу компании должны поддерживать собственный капитал на уровне 3 млн грн. Если лизинговая компания планирует предоставлять две или более финансовых услуг - 5 млн грн.

Будут расширены источники финансирования лизинговых компаний. Они смогут привлекать средства от аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от физических и юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Также они получат возможность привлекать средства путем выпуска долговых ценных бумаг.

Нацбанк сосредоточит внимание на надзоре за рыночным поведением лизингодателей. В частности, контролировать соблюдение таких критериев и требований:

Новые требования к лизингодателям: капитал в 3 млн грн и лицензия финкомпании

Будут повышены требования к прозрачности компаний и составлению и раскрытию отчетности. "Развитие этого рынка возможно только при условии доверия кредиторов и клиентов, осведомленности населения и бизнеса и обеспечения соблюдения прав всех сторон", - отмечают в НБУ. Поэтому регулятор потребует от компаний публиковать отчетность по международным стандартам, проверенную независимым внешним аудитом.

Лизинговые компании будут обязаны раскрывать предусмотренную законодательством информацию, в том числе на собственных вебсайтах. Подробные требования будут описаны в новом законе о финансовых услугах и финансовые компании, а также в нормативно-правовых актах НБУ.

  • Нацбанк усилит защиту прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, и позволит ломбардам наличный обмен валют и перевод средств.

  • Напомним, что закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку с 1 июля 2020 года.

  • НБУ усилит защиту потребителей от коллекторов и установит единые стандарты рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности с заемщиков.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Светлана Заражевская
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