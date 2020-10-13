Зеленский подписал закон о моратории на банкротство бюджетных организаций

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №686-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства", запрещающий открывать судебное производство в делах о банкротстве государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ направлен на устранение недостатков кодекса о банкротстве, говорится в сообщении.

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Закон предписывает недопущение открытия производства в делах о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Согласно закону, производство в делах о банкротстве должников – казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санаций таких должников до открытия производства в деле о банкротстве не допускается.

Закон даст возможность хозяйственным судам исполнять производство в делах о банкротстве в установленные кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитные сферы экономики, говорится в сообщении.

21 октября 2019 года в силу вступил Кодекс о банкротстве.

5 июня Верховная Рада приняла Закон №686-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства".

22 сентября 2020 года Минюст разъяснил процедуру банкротства физлица.

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Роман Брыль

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