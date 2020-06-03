Золото дешевеет на фоне надежд на восстановление экономики

Цены на золото продолжили снижаться в среду благодаря оптимизму по поводу восстановления мировой экономики, но снижение было ограничено ослаблением доллара и беспорядков в США, сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото снижалась сегодня на 0,5% до $1.718,3​ за тройскую унцию.

"В целом, рынки начинают привыкать к мысли, что, несмотря на плохие данные, ситуация, скорее всего, улучшится, и это снижает привлекательность золота", - сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик по рынкам CMC Markets UK.

Мировые акции достигли трехмесячных максимумов благодаря ослаблению блокировок и надеждам на дальнейшее стимулирование, несмотря на рост жертв COVID-19 и продолжающиеся протесты в США.

Между тем палладий подорожал на 1,57% до $1.979,84​ за унцию, серебро - сбавило -1,13% до $17,89 за унцию. Цена на платину опустилась на 0,54% до $834,39.

В марте цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые за восемь лет. Это произошло на фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса. Цене на золото прогнозировали рост до рекордных $2000 за унцию в связи с мерами для ограничения негативных последствий пандемии COVID-19.

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