Золото продолжает бить рекорды: цена превысила $3600 за унцию

Фото: depositphotos.com

Цены на золото в понедельник обновили рекорд, преодолев отметку $3600. Как пишет Reuters, так рынок отреагировал на слабые данные по занятости в США, усилившие ожидания по снижению учетной ставки Федеральной резервной системой США на следующей неделе.

С начала года золото подорожало на 37% после роста на 27% в 2024 году, что обусловлено ослаблением доллара, активными закупками золота центральными банками, мягкой монетарной политикой и геополитической и экономической неопределенностью.

"[Ожидания снижения ставок] стимулируют спрос на золото. К тому же общая геополитическая ситуация остается крайне нестабильной... Стоит также учитывать, что значительная часть спроса поступает от закупок центральных банков", – описал ситуацию на рынке аналитик Swissquote Карло Альберто Де Каса.

"Мы ожидаем, что золото вырастет до $3700 за унцию к середине следующего года", – спрогнозировал аналитик UBS Джованни Стауново.

Goldman Sachs на прошлой неделе предупредил, что стоимость золота может вырасти даже до $5000 за унцию, если Федеральная резервная система потеряет свою независимость от президента Дональда Трампа, а инвесторы переведут хотя бы часть своих средств из казначейских облигаций США в слитки.

На других рынках спотовое серебро подорожало до $41,08 за унцию, платина – до $1394,90, а палладий – до $1124,24.