Золото установило рекорд в ожидании снижения ставок ФРС

С начала года металл подорожал более чем на 30%, а серебро растет еще быстрее

Фото: depositphotos.com

Цена золота достигла исторического максимума из-за ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США и растущих сомнений относительно независимости центробанка США, пишет Bloomberg.

Во вторник, 2 сентября, стоимость золота поднималась на 0,9% – до $3508 за унцию, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в апреле. С начала года металл подорожал более чем на 30%.

"Инвесторы увеличивают долю золота в своих портфелях, особенно на фоне ожидаемых снижений ставок ФРС, что подталкивает цены вверх", – сказала стратег UBS Group AG Джони Тевес.

По ее прогнозам, золото и в дальнейшем будет обновлять максимумы в ближайшие кварталы.

"Более низкие процентные ставки, слабые экономические данные, сохранение высокой макроэкономической неопределенности и геополитических рисков усиливают роль золота как инструмента диверсификации портфеля", – добавила стратег.

Аналитики отмечают, что рост золота и серебра продолжается уже три года. Оба металла более чем удвоились в цене, став "тихой гаванью" для инвесторов на фоне геополитических и экономических рисков.

"В прошлый раз золото пробивало уровень $3500 только во время внутридневных торгов, поэтому важно посмотреть, сможет ли оно закрыться выше этого уровня. Это может добавить импульса", – сказал валютный стратег Oversea-Chinese Banking Corp Кристофер Вонг.

Серебро растет еще быстрее: с начала года оно подорожало более чем на 40% и впервые с 2011 года превысило $40 за унцию. Спрос подпитывает его промышленное применение, в частности в "зеленых" технологиях.

По состоянию на утро в Лондоне золото торговалось на уровне $3484,6 за унцию, серебро – $40,67.