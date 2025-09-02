Золото встановило рекорд в очікуванні зниження ставок ФРС

Від початку року метал подорожчав більш ніж на 30%, а срібло зростає ще швидше

Фото: depositphotos.com

Ціна золота досягла історичного максимуму через очікування зниження ставок Федеральною резервною системою США та зростання сумнівів щодо незалежності центробанку США, пише Bloomberg.

У вівторок, 2 вересня, вартість золота підіймалася на 0,9% – до $3508 за унцію, перевищивши попередній рекорд, зафіксований у квітні. Від початку року метал подорожчав більш ніж на 30%.

"Інвестори збільшують частку золота у своїх портфелях, особливо на тлі очікуваних знижень ставок ФРС, що підштовхує ціни вгору", – сказала стратегиня UBS Group AG Джоні Тевес.

За її прогнозами, золото й надалі оновлюватиме максимуми у найближчі квартали.

"Нижчі процентні ставки, слабші економічні дані, збереження високої макроекономічної невизначеності та геополітичних ризиків підсилюють роль золота як інструменту диверсифікації портфеля", – додала стратегиня.

Аналітики зазначають, що зростання золота та срібла триває вже три роки. Обидва метали більш ніж подвоїлися в ціні, ставши "тихою гаванню" для інвесторів на тлі геополітичних та економічних ризиків.

"Минулого разу золото пробивало рівень $3500 лише під час внутрішньоденних торгів, тож важливо подивитися, чи зможе воно закритися вище цього рівня. Це може додати імпульсу", – сказав валютний стратег Oversea-Chinese Banking Corp Крістофер Вонг.

Срібло зростає ще швидше: з початку року воно подорожчало більш ніж на 40% і вперше з 2011 року перевищило $40 за унцію. Попит підживлює його промислове застосування, зокрема у "зелених" технологіях.

Станом на ранок у Лондоні золото торгувалося на рівні $3484,6 за унцію, срібло – $40,67.