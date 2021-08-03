UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

$2,7 млрд от МВФ – огромный подарок. Он решил серьезную проблему Украины

$2,7 млрд от МВФ – огромный подарок. Он решил серьезную проблему Украины

президент инвестиционной группы Универ
03.08.2021, 17:03

В Международном валютном фонде работают святые люди. Раздают всем миллиарды и ничего не просят себе

Рівно на день 30-річчя незалежності України ми як країна отримаємо дорогий подарунок від Міжнародного Валютного Фонду ~$2,7 млрд. Це вчетверо більше, ніж довгоочікуваний і багато ким у владі обіцяний, але недосяжний черговий транш МВФ.

Таке рішення вчора остаточно ухвалила Рада директорів МВФ, воно буде реалізовано за 21 день, тобто, 23 серпня 2021 року.

Кошти Україна отримає назавжди, тобто на безповоротній основі, у валюті МВФ – спеціальних правах запозичень (СПЗ) як країна-учасник Міжнародного валютного фонду з часткою ~0,42%.

Думаю, незабаром побачимо намагання Кабінету міністрів відібрати ці кошти (чи їх частину) у Національного банку України, який буде формальним розпорядником зазначеного подарунку.

Уряду потрібні близько $3 млрд на оплату зовнішніх боргів у вересні (найскладніший місяць за всі роки). Без подарунку МВФ було би скрутно, бо таких коштів у скарбниці держави немає.

Як ця велика політика вплине на пересічного українця?

Приблизно ніяк не вплине, наш громадянин загалом нічого і не помітить. Саме через подарунок МВФ, що вирішив серйозну проблему України.

В Офісі президента вже встигли відзвітуватися, що "після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, Україна отримає від МВФ понад $2,7 млрд безоплатно та без жодних додаткових умов".

Після уважного погляду президента Володимира Зеленського на схід, зійшло сонце – приблизно такий же зв‘язок між телефонною розмовою Зеленського і Георгієвої та отриманням Україною подарунку від МВФ.

Оригінал 

Довідка. Україна бере участь в програмі МВФ stand-by, в рамках якої для країни зарезервовано $5 млрд. У червні 2020-го Україна отримала транш на $2,1 млрд. Мінфін називав три головні вимоги фонду, а МВФ очікував більшого прогресу в імплементації реформ для надання траншу.

7 липня міністр економіки Олексій Любченко заявив, що Україна сподівається отримати в цьому році $700 млн за програмою stand by. У червні міністр фінансів Сергій Марченко сподівався отримати $2,5 млрд від МВФ до кінця року.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва позитивно оцінила телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 липня і зазначила, що "чекає продуктивного співробітництва під час місії у вересні".

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
МВФ сотрудничество с мвф Козак Тарас деньги от МВФ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 