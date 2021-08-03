$2,7 млрд от МВФ – огромный подарок. Он решил серьезную проблему Украины

Рівно на день 30-річчя незалежності України ми як країна отримаємо дорогий подарунок від Міжнародного Валютного Фонду ~$2,7 млрд. Це вчетверо більше, ніж довгоочікуваний і багато ким у владі обіцяний, але недосяжний черговий транш МВФ.

Таке рішення вчора остаточно ухвалила Рада директорів МВФ, воно буде реалізовано за 21 день, тобто, 23 серпня 2021 року.

Кошти Україна отримає назавжди, тобто на безповоротній основі, у валюті МВФ – спеціальних правах запозичень (СПЗ) як країна-учасник Міжнародного валютного фонду з часткою ~0,42%.

Думаю, незабаром побачимо намагання Кабінету міністрів відібрати ці кошти (чи їх частину) у Національного банку України, який буде формальним розпорядником зазначеного подарунку.

Уряду потрібні близько $3 млрд на оплату зовнішніх боргів у вересні (найскладніший місяць за всі роки). Без подарунку МВФ було би скрутно, бо таких коштів у скарбниці держави немає.

Як ця велика політика вплине на пересічного українця?

Приблизно ніяк не вплине, наш громадянин загалом нічого і не помітить. Саме через подарунок МВФ, що вирішив серйозну проблему України.

В Офісі президента вже встигли відзвітуватися, що "після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, Україна отримає від МВФ понад $2,7 млрд безоплатно та без жодних додаткових умов".

Після уважного погляду президента Володимира Зеленського на схід, зійшло сонце – приблизно такий же зв‘язок між телефонною розмовою Зеленського і Георгієвої та отриманням Україною подарунку від МВФ.

Оригінал

Довідка. Україна бере участь в програмі МВФ stand-by, в рамках якої для країни зарезервовано $5 млрд. У червні 2020-го Україна отримала транш на $2,1 млрд. Мінфін називав три головні вимоги фонду, а МВФ очікував більшого прогресу в імплементації реформ для надання траншу. 7 липня міністр економіки Олексій Любченко заявив, що Україна сподівається отримати в цьому році $700 млн за програмою stand by. У червні міністр фінансів Сергій Марченко сподівався отримати $2,5 млрд від МВФ до кінця року. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва позитивно оцінила телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 липня і зазначила, що "чекає продуктивного співробітництва під час місії у вересні".

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