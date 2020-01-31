"Аромат" законопроекта №1210 и грядущая налоговая реформа

Законопроект №1210 о деофшоризации экономики принят. Теперь понятно, что предлагается, по крайней мере, в общих чертах. Почему в общих? Потому что текст, принятого еще 16 января законопроекта, все еще отсутствует в открытом доступе.

Казалось бы, законодатели позаботились о многом. Сторонникам разных взглядов найдется, за что законопроект похвалить, а за что побранить.

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Вообще, этот законопроект, как сложный аромат. Кто-то оценит в нем антиофшорные нотки. Кто-то заметит неприятный шлейф от норм, посвященных "операциям без деловой цели". Кто-то вообще сконцентрируется только на "наваристом" аппетитном запахе увеличенных порогов для упрощенной системы налогообложения.

Пожалуй, каждый найдет в этом документе то, что заинтересует именно его и, разумеется, сосредоточится на том, что важно непосредственно для него. Логично предположить, что, в отношении заинтересовавшего его предмета, читатель должен будет оценить требования законопроекта и принять информированное решение.

Однако возможно ли это на основании законопроекта №1210?

Сомнительно. Весьма показательным примером невозможности принятия таких решений может стать ситуация, в которой оказались обладатели контролируемых иностранных компаний (КИК).

Они наверняка прочтут законопроект, проведут диагностику собственных структур и определят для себя, предъявляет ли законопроект к ним требования, и какого рода, а затем попытаются оценить возможные варианты поведения.

Если их устроит необходимость платить налоги с прибыли КИКов, они будут подробно изучать предусмотренные законопроектом процедуры и готовиться их соблюсти.

Если предложенное не понравится собственникам, они могут отказаться от КИКов. Для тех, кто захочет от них избавиться, специально "проложили" дорожку для безналогового выхода из зарубежных структур. Причем законодатель постарался настолько, что практически обеспечил налоговую амнистию (с элементами легализации) тем, кто вовремя ликвидирует контролируемую иностранную компанию. Конечно, важно успеть в установленные сроки и выполнить предусмотренные законом процедуры. Полюбопытствуйте, пункт 170.13.1 законопроекта весьма увлекателен.

Да, во избежание всплеска энтузиазма по поводу упомянутой выше "амнистии с элементами легализации": она только для тех, кто вовремя позаботился о создании контролируемой иностранной компании. Тем, кто уклонялся "локально", придется подождать своего шанса на амнистию/легализацию.

Казалось бы, изучай законопроект, делай выбор и принимай решение – сохранять КИК или отказываться.

Но, к сожалению, в сложившихся обстоятельствах придется делать не информированный выбор, а, скорее, выбор, который похож на ставки в азартной игре.

Информированный выбор – когда выбирают между условиями, которые уже известны (например, новые правила законопроекта №1210) и теми условиями, которые предполагаются в будущем.

Однако вот незадача: у нас сейчас известна лишь часть условий – это, собственно, требования законопроекта №1210 (да и то, приблизительно, так как финальный текст недоступен). А, поскольку весной обещают масштабную налоговую реформу, то часть важных условий остается неизвестной. Причем рекламируют эту грядущую реформу, как нацеленную на изменения налогообложения именно персональных доходов. То есть ожидается, что изменению подвергнется та сфера, которую законопроект №1210 только что "отреформировал" самым что ни на есть радикальным образом в части налогообложения контролируемых иностранных компаний.

Что может произойти?

Может статься, что те, кто решат сохранить КИК в надежде на неизменность нынешнего режима налогообложения, обнаружат, что они получили совершенно не то, на что рассчитывали. Вместо действующих 5%/9%/18% плюс 1,5%, их может ожидать увеличение персональной налоговой нагрузки. И внушительное увеличение.

Сейчас говорят об "укрупненном" налоге, который объединит, в частности, НДФЛ и военный сбор и будет взиматься по "плоской" ставке.

Однако и этот "укрупненный НДФЛ" может показаться "цветочками", по сравнению с появившимися планами по внедрению прогрессивной шкалы налогообложения с неизвестно какого размера ставками и особенностями расчёта.

А там, глядишь, подоспеет и "инновационное" налогообложение имущества исходя из его рыночной стоимости.

Если же контролер КИКа "прозреет" после налоговой реформы (о содержании которой в данный момент можно только гадать) и все же решит ликвидировать зарубежную структуру, то он, скорее всего, обнаружит, что упустил возможность вернуть активы ликвидируемого КИКа без налогов: чтобы воспользоваться упомянутым выше п. 170.13.1 нужно вложиться в установленные им сроки.

Так что, к сожалению, принимать решение на основании только законопроекта №1210, без принятой "другой" части налоговой реформы (или же без четкого понимания, что никакой "другой" реформы в обозримом будущем не планируется) – это совершать "прыжок веры".

Веры в то, что мудрое начальство "одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!" и, несомненно, не допустит никаких несуразностей в нормативных актах, которые налогоплательщикам предстоит выполнять.

Это лишь один из возможных примеров того, как несогласованность скоростей реформ может создать проблемы там, где их можно было бы избежать.

Не лучше ли своевременно опубликовать достоверные данные о планируемой налоговой реформе, не проверяя наличие у налогоплательщиков дара предвидения и не вынуждая их с подозрением гадать, размышляя о налоговой реформе, "чего они туда плеснули"?

Впрочем, хоть принятие информированных решений на основании только законопроекта 1210 и затруднительно, сидеть сложа руки – тоже не лучший вариант.

Уже сейчас можно и необходимо анализировать новые правила. Провести самодиагностику: что применимо к вам, и в какой мере, оценить готовность к выполнению требований, предусмотренных законопроектом.

Это нужно делать, в том числе для того, чтобы обнаружить недостатки и прорехи законопроекта максимально быстро, еще до начала применения его норм.

"Аромат" законопроекта "1210, впрочем, как и многих других законов, будет раскрываться постепенно. Может так статься, что, по мере "раскрытия", запах станет невыносимо-удушливым. Такой результат тоже не будет уникальным – подобное случалось с разными законами и раньше. Важно, чтобы обнаруженные недостатки исправлялись – причем так же быстро, как принимался законопроект 1210. Чем быстрее подлежащие замене нормы будут менять, тем выше шансы на своевременное "проветривание" деловой атмосферы.

В любом случае, предусмотренные законопроектом "1210 изменения, которые касаются налогообложения персональных доходов, должны быть согласованы с планируемой налоговой реформой.

Предлагать налогоплательщику принимать важные решения, не раскрыв варианты, между которыми он должен выбирать, – недобросовестное предложение.