Допустим, ПриватБанк вернули бывшим владельцам. Что дальше?

Припустимо, ПриватБанк повернули колишнім власникам.

Поки це лише припущення, але, враховуючи "чесність" та "незаангажованість" українських судів, варто спробувати сценарій, щоб зрозуміти потенційні наслідки.

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Кредитний портфель ПриватБанку, який класифікується як пов'язаний з попередніми акціонерами, на кінець 2018 року досяг 212,8 млрд гривень.

Наступного дня після повернення банку колишнім власникам, Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, Національний Банк, як регулятор, має прийти й попросити нових старих власників або влити капітал у розмірі 212,8 млрд гривень, або надати адекватне забезпечення під ці кредити та почати їх гасити.

Згідно з оцінкою Forbes, поточні статки двох основних колишніх власників - $2,4 млрд, або 63,6 млрд гривень. Це лише 30% від потрібної суми.

Старі власники також намагаються отримати в судах рішення про компенсацію $2 млрд (53 млрд гривень) за націоналізацію банку.

Навіть, якщо вирахувати цю суму із суми неповернутих кредитів, залишиться 159,8 млрд гривень боргу. Статків колишніх власників на його покриття все одно не вистачить.

Нові старі власники можуть спробувати потягнути час. Минулого року банк отримав 11,67 млрд прибутку. Банк має працювати з таким прибутком 18 років, щоб покрити 212,8 млрд гривень неповернутих кредитів. Тягнути час 18 років не вийде. Доведеться приймати рішення.

Далі дежавю. Як і в 2016 році, рішення два - націоналізація або ліквідація. Повторна націоналізація - покриття 212,8 млрд коштом платників податків із певною ймовірністю повернути вкладені кошти за 18 років за рахунок майбутніх прибутків. Ліквідація - покриття 212,8 млрд коштом платників податків із майже нульовою ймовірністю повернути вкладені кошти та можливий колапс, принаймні на певний час, системи безготівкових транзакцій.