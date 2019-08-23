Экономика Украины растет: как не проесть, а нарастить взятый темп

Економіка України зростає 14 квартал поспіль. Але, саме прискорене зростання у другому кварталі, стало головною темою останніх днів. За оперативними даними Державної статистики України, ВВП у ІІ кварталі зріс на 4,6% у річному вимірі. І це дійсно гарний, хоча дещо неочікуваний для багатьох результат. А Національний банк України вже оновив свій макропрогноз на 2019-2021 роки, збільшивши показник зростання ВВП з 2,5% до 3% у цьому році, і з 2,9% до 3,2% у 2020-му.

Що ж спричинило такі результати і що це означає для громадян?

Причини зростання

Основними чинниками зростання ВВП на 4,6%, за даними Держстату, стало збереження інвестиційної активності, що стимулювало розвиток будівництва, зокрема, на виробничих промислових об’єктах та об’єктах транспортної інфраструктури, активізація діяльності у металургійному виробництві та сільському господарстві.

Іншим важливим чинником стало збільшення внутрішнього споживання, в результаті зростання доходів населення (+15% середньої заробітної плати у 1 півріччі 2019 року), збільшення валютних переказів українцями, що працюють за кордоном, та суттєвого поліпшення споживчих настроїв – люди стали витрачати більше через позитивні очікування після виборів президента.

І, хоча факт такого стрімкого зростання дає немало приводів для оптимізму, варто системно працювати із ризиками, що можуть стримувати економічне зростання у майбутньому.

Ризики у майбутньому

Ключовими зовнішніми ризиками є слабка економічна активність в світі. Багато економістів вже говорять про ознаки світової економічної кризи та рецесії, що зачепить і економіку України, основним торгівельним партнером якої є Євросоюз. А також ризик скорочення з 2020 року обсягів транзиту Україною природного газу в результаті будівництва обхідних газопроводів.

Також в нас є чимало внутрішніх ризиків. Наприклад, ризик "проїдання" отриманого доходу через закупівлю імпортних товарів, а не зростання внутрішніх інвестицій та виробництва. Або ризик зміни поточної відповідальної грошово-кредитної і фіскальної політики в погоні за швидкими та простими рішеннями економічних проблем.

Також вартує уваги ризик стримування внутрішніх драйверів економічного зростання, іншими словами – уповільнення економічних реформ.

Драйвери економічного зростання

Нещодавно президент Володимир Зеленський вийшов із доволі гучною заявою, що економіка України зростатиме по 5-7% (ВВП) на рік. Для цього Україна має зарекомендувати себе перед інвесторами як надійний гравець світового ринку. Адже, очевидно, що саме прямі іноземні інвестиції є одними з ключових факторів зростання економіки.

З чого ж потрібно починати, давайте розбиратися.

По-перше, зробити Україну більш привабливою для ведення бізнесу.

Для цього необхідно дотримуватися ключових вимог. Зокрема: забезпечення "rule of law", чесна та передбачувана поведінка контролюючих органів, відсутність регуляторних бар'єрів та "наїздів силовиків" на бізнес. Але натомість чітка стандартизація і відповідальність бізнесу перед споживачами. Усе це забезпечить розвиток підприємництва в країні та залучення інвестицій.

По-друге, впровадження земельної реформи, яка безпосередньо вливає на поліпшення уже згаданого інвестклімату.

За розрахунками Світовому банку, відкриття ринку землі в України може збільшити її ВВП на 1-2%. Тож, варто братися до діла. Запровадження із 2020 року регульованого ринку землі сільськогосподарського призначення; впровадження держпрограми надання часткових кредитних гарантій для придбання у власність земельних ділянок с/г призначення; забезпечення подолання рейдерства.

По-третє, довгоочікувана приватизація та реформа державних підприємств.

Сьогодні в Україні занадто великий портфель державних активів, за останніми даними нараховується 3363 підприємств державного сектору. Їх діяльність - це джерело корупції та втрат для держави через неефективні механізми контролю та недостатню прозорість. Рішення цієї проблеми дуже просте – приватизація більшості державних підприємств та банків, і забезпечення ефективного управління в невеликій кількості компаній, які залишатимуться у державній власності.

Як втримати темп

Перелічені драйвери, не є вичерпним переліком ініціатив до нової економічної політики, а є лише частиною першочергових кроків, які мають найбільший позитивний ефект на поліпшення інвестиційного клімату та стимулювання сталого економічного зростання в Україні.

Іноземні експерти наголошують, що стійке прискорення зростання української економіки залишається викликом. Так, 4,6%, зростання у II кварталі 2019 року та 14 кварталів поспіль - це надзвичайний результат, проте деякі наші сусіди демонструють подібні досягнення уже майже 25 років.

Аби зберегти позитивну динаміку і продовжувати рухатися вгору пришвидшеними темпами, потрібні рішучі і відповідальні рішення нового політичного керівництва країни.

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