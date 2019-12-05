Гривня укрепляется, НБУ говорит об убытках: что происходит?

Из-за укрепления гривны, Национальный банк Украины получил убыток. Эта новость уже облетела средства массовой информации и многие, наверное, задаются вопросом, а это хорошо или плохо. Мой ответ - для НБУ - это нейтральная новость, как и для Украины в целом. Убытки, конечно, портят картинку по "бумажной бухгалтерии", но по сути ничего страшного в этом нет.

Ведь суть в том, что убытки понесены из-за переоценки активов НБУ номинированных в иностранной валюте. И смысл всей проблемы, а точнее ее отсутствие, можно описать так: представьте, что у вас есть $100 и 3000 гривен и год назад курс составлял 27 гривен за доллар, а сегодня 24 гривны за доллар. Это значит, что вчера в пересчете на гривну у вас было 2700 гривен плюс 3000 гривен, что в совокупности равно 5700 гривен. А сегодня по нынешнему курсу эти деньги превратились в 5400 гривен. И формально вы понесли убыток. Но если считать все в долларах, то вчера у вас было $211, а сегодня $225 и в долларах вы получили прибыль.

Гривна выросла, и в гривне получился убыток. Но с другой стороны, если бы гривна упала, то было бы наоборот, был бы убыток в долларах и прибыль в гривнах. Все зависит от того, в чем вы считаете свой баланс. Но как бы вы не считали, суть остается простой: вчера у вас было $100 и 3000 гривен, и сегодня у вас осталось $100 и 3000 гривен, а там можно считать и интерпретировать как угодно в зависимости от желаний.

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Точно так же и с НБУ. Да, есть бумажный убыток, но это произошло из-за того, что у госрегулятора есть валютные активы и золото, которые относительно гривны упали в цене, поскольку гривна выросла. И наличие этих активов является вполне нормальным явлением для Центрального Банка.

Вопрос в целом ведь состоит не в прибыли или убытке НБУ, и нет никакого толку перечислять конкретные цифры, о том, сколько у НБУ каких активов и как поменялся баланс в гривне или в долларе.

Гривна укрепилась. Это хорошо или плохо?

Главный вопрос - это как вообще стоит относиться к укреплению гривны. И от того, как люди относятся к главному вопросу, в конечном счете и зависит то, как они интерпретируют бумажный убыток НБУ. Поэтому для понимания, плохо ли то, что НБУ получил убыток, или то, что экспортеры теряют прибыль на укреплении гривны, стоит ответить на главный вопрос, а это плохо или хорошо, что гривна укрепилась.

И в этом главном вопросе я думаю, что это больше хорошо, чем плохо. А хорошо это потому, что за счет этого в долларах украинцы в основной массе получили прибыль - зарплаты в пересчете на доллары выросли, покупательная способность гривны и украинцев выросла и в целом страна в долларах стала богаче.

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Для разъяснения своей позиции я бы привел пример. Вот представьте парикмахера у нас, который стрижет за $4 или где-то в развитой богатой стране, где точно такая же стрижка стоит $20. Труд, который затрачивают парикмахеры, одинаков, но наш парикмахер получает меньше денег, потому что покупательная способность гривны низкая, потому что уровень цен в стране низкий. И затем в Украине улучшается экономическая ситуация и стоимость стрижки у украинского парикмахера из-за этого вырастает до $5, вместе с доходом парикмахера. Вырастает потому? что таковы экономические условия, потому что экономика восстанавливается. И вопрос, а за счет чего такое может произойти? Ответа всего два. Либо за счет роста гривневой цены стрижки, что ведет к росту внутренней инфляции при стабильном курсе гривны, либо за счет роста курса гривны. На практике работают оба фактора, и гривна растет, и цены.

А как же инфляция?

От политики Нацбанка зависит то, за счет чего будет расти покупательная способность украинцев. Если бы НБУ проводил мягкую политику, то гривна бы так сильно не укрепилась, но зато инфляция была бы сильней. Если бы НБУ проводил более жесткую политику, то гривна могла бы укрепиться еще сильнее, но инфляция была бы ниже. Но Национальный Банк не является главным генератором экономических процессов. НБУ регулирует и подстраивается под экономическую ситуацию, а не наоборот.

У НБУ нет цели спекулировать своими активами и получать за это прибыль. Вопрос курса гривны для НБУ важен, но не является главным. Главным индикатором для НБУ является инфляция и именно под нее регулятор и подстраивает свою политику. НБУ не может выполнить сразу все цели, тем более, если они являются взаимоисключающими. И поэтому он ставит приоритеты, а приоритетом является инфляция. Поэтому НБУ и сдерживал рост инфляции в ущерб курсу и в ущерб гривневой стоимости своих валютных активов.

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ВВП Украины в 2018 году составил 3,55 трлн грн или же $130,8 млрд. В этом году он вырастет до 4 трлн грн, что при курсе 24 гривень за доллар даст $166 млрд. Номинальный рост в долларах составит около 27%. Из них реальный рост ожидается на уровне 3,3-3,5%. То есть более 20% роста, это в какой-то степени переоценка стоимости труда (то есть ВВП) украинцев и если бы не было укрепления гривны, то все эти проценты могли бы стать инфляцией.

Столь высокий рост ВВП Украины в долларах, обусловлен именно сильным подорожанием оценки труда украинцев. Потому что раньше труд украинцев был очень дешевым по сравнению с другими странами в связи с сложным экономическим положением.

Текущий рост оценки труда украинцев связан со стабилизацией экономики Украины после потрясений прошлых лет. И даже сейчас труд в нашей стране все еще дешевый по сравнению с другими странами. И то, что труд украинцев растет в цене это хорошо. И то, что подорожание труда украинцев поделено на две части, в виде самого роста цен и зарплат и в виде укрепления гривны, - тоже хорошо, так как ограждает от чрезмерных перекосов. Ведь лучше эти 20% номинального роста экономики поделить между курсом и инфляцией, чем взгромоздить на что-то одно. Поэтому это хорошо, что экономика и гривна растет. А потери НБУ от переоценки - просто капля в море из-за которой не стоит переживать.

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