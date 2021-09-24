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Инфляция не 10%, а более 26%. О чем говорит ВВП Украины за второй квартал 2021-го

Цей матеріал також доступний українською
Инфляция не 10%, а более 26%. О чем говорит ВВП Украины за второй квартал 2021-го

начальник Аналитического отдела Альфа-Банка Украина
24.09.2021, 19:03

Реальный ВВП Украины вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года. Откуда взялся такой рост? Мы уже вышли из кризиса?

Публикация статистики валового внутреннего продукта Украины за ІІ квартал – одно из самых парадоксальных экономических событий для неподготовленного наблюдателя. С одной стороны, впервые с начала коронавирусной эпопеи в стране был зафиксирован экономический рост (на 5,7% год-к-году), с другой стороны – сразу же вслед за публикацией первой оценки ВВП в августе, состоялся "парад" понижающих прогнозов экономического роста для Украины.

О сути этого парадокса уже сказано немало. Глубина провала на локдауне ІІ квартала 2020 года (тогда реальный ВВП упал сразу на 11,2% год-к-году) предполагала существенный темп восстановления. Но официальная статистика неожиданно для многих показала, что экономикой якобы не отыграно и половины того провала.

Вместе с тем, публикация данных по ВВП – это намного больше одного итогового показателя: там зашито куда больше информации.

О чем еще нам говорят данные по ВВП Украины во ІІ квартале?

О том, что ВВП – не всегда лучший показатель состояния экономики.

Украинская экономика в течение 2020 года повторяла некий среднеевропейский тренд: провал двузначным темпом на 10%+ на старте (ІІ квартал 2020 года) с постепенным восстановлением к доковидным объемам. Но во ІІ квартале 2021 года пути ВВП Украины и остальной Европы разошлись: многие наши соседи продолжали восстанавливаться и даже вышли "в плюс" к 2019 году, тогда как методологические нюансы расчета (о которых еще долго будут спорить экономисты) формально вывели нашу страну в разряд главных ковид-аутсайдеров Европы.

При этом никаких заметных карантинных ударов (помимо весьма слабой волны ограничений в апреле) в стране не было, потребительские рынки демонстрировали сильные продажи, бизнес заработал рекордную прибыль, а многочисленные отраслевые показатели явно показывали намного лучшую картину, чем потом ее обобщил ВВП. Хорошее напоминание всем нам, что нет интегрального показателя, который объяснял бы все, и лучше всегда иметь под рукой стройную систему взаимопроверяющих индикаторов.

О восстановлении потребительского спроса.

Ключевая часть ВВП – потребление домашних хозяйств – показала реальный рост на 17,4% год-к-году во ІІ квартале. К структуре данного показателя тоже есть некоторые вопросы, но можно уверенно констатировать: потребительский спрос в Украине превзошел доковидный уровень (выше на 6% в пересчете к 2019 году).

О росте торгового дефицита при восстановлении спроса.

Импорт (по сути, вклад украинского потребителя в ВВП других стран) во ІІ квартале вырос на 21,5% год-к-году в физических объемах (экспорт, напротив упал на 6% из-за слабых остатков урожая 2020 года). Это явление вряд ли станет для кого-то открытием, и его следует воспринимать как предвестник новой волны расширения торгового дефицита, особенно при текущей динамике цен на энергоресурсы.

О масштабах инфляции.

Если реальный ВВП за год увеличился на 5,7%, то номинальный – на 34%! Соответственно, инфляция в экономике составила не 10%, как индицирует индекс потребительских цен, а более 26% (именно столько составило изменение так называемого дефлятора ВВП во ІІ квартале). Что немудрено при таких полетах сырьевых цен.

О том, что варранты не так уж и дороги в обслуживании.

Конечно же, больше всего статистика ВВП разочаровала держателей ВВП-варрантов Украины. От того, что за год квартальный ВВП страны увеличился на $10 млрд, им мало радости, ведь выплаты привязаны прежде всего к динамике реального ВВП, которая собственно и разочаровала.

В целом, в зависимости от исходных ожиданий, держатели варрантов в миг лишились потенциальных $100-350 млн выплат в 2023 году. По оценкам Альфа-Банка Украина, эффективная доходность ВВП-варрантов Украины в 2023-2024 годах (по итогам динамики ВВП в 2021-2022 годах) составит 4-5%, что значительно ниже купонной доходности сопровождавших варранты еврооблигаций (7,75%). 

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
экономика импорт ВВП инфляция торговый дефицит варранты Алексей Блинов потребительский спрос
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