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Инфляция уже 7,5%. Команда Зеленского ринулась в бой с ростом цен. Снова на кону рейтинги

Инфляция уже 7,5%. Команда Зеленского ринулась в бой с ростом цен. Снова на кону рейтинги

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
19.03.2021, 13:13

Весь 2020-й команда Зеленского агитировала послать к черту МВФ и печатать гривну. Но когда инфляция укусила за нос, кричат "караул, растут цены"

Весь прошлый год министры, правящие депутаты, члены совета Национального банка Украины и прочие прочие рассказывали нам о целебной инфляции. О том, что надо напечатать деньги и влить их в экономику страны, и тогда настанет всемирное счастье, а рост цен до 10% – это вообще очень полезно. 

Эти гомеопаты от экономики писали статьи, выступали с трибуны Верховной Рады и светили своими лицами в телевизоре. И агитировали нас за инфляцию. Рассказывали, как инфляция станет драйвером украинской экономики. И надо всего лишь послать к черту МВФ, который мешает печатать деньги, взять Нацбанк за жабры и заставить печатать гривну.

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А что происходит сейчас, когда рост цен ускорился? Инфляция уже выше прошлого года, но пока составляет всего 7,5% и меньше заветных 10%. Теперь же власть предержащие бегают с выпученными глазами и кричат "караул, растут цены", заключают меморандумы и прочие бумажки, ограничивающие рост цен и давящие на бизнес.

И говорят о государственном регулировании, и о том, что надо сдержать рост цен во что бы то ни стало, даже ценой ограничений для бизнеса. Защищают маленького украинца от роста цен. Потому что вдруг выяснилось, что инфляция – это налог на бедных. И очень больно бьет по избирателям.

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Что же пошло не так?

Или это такой метод поддержки экономики, когда на бизнес накладывают ограничения, предлагают вводить квоты и делают его менее конкурентоспособным? 

Это какой-то новый метод, о которым мы не слышали? Криворожская школа экономики? Или никто не догадывался, что рост цен не понравится людям? Или это должен был бы быть какой-то особый рост цен, который не затрагивает продукты питания, например? И был ли когда-то Украине подобный рост цен?

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Пока, к счастью, все эти меморандумы носят декларативный характер. И значительного ущерба экономике не носят. Но точно уж не способствуют росту и экономическому развитию, не повышают никак инвестиционную привлекательность, и заставляют бизнес нервничать, меньше инвестируя. А где меньше инвестиций – там меньше экономического роста.

И да, ввод ценовых ограничений всегда заканчивается только одним. Те продукты, цены на которые начинает регулировать государство, ограничивая их, просто пропадают. Лучше от этого никому не становится.

В Украине у всех очень короткая память. Но не может же она быть настолько короткой…

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Сергей Фурса рост цен инфляция
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