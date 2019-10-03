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03.10.2019, 12:02

Как страховщики встретили СПЛИТ? И кому придется уйти с рынка?

Марина Авдеева

акционер страховой компании Арсенал Страхование

Что будет со страховым рынком Украины после принятия закона о регулировании небанковского финсектора, и кому это выгодно?

Конечно, все вы знаете об изменениях в законодательстве, регулирующем небанковский финансовый рынок. У нас с вами теперь общий регулятор под названием Национальный банк Украины. Переходный период определен законом о СПЛИТекак говорит первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, 30 июня 2020 года страховые компании лягут спать с одним Регулятором, а проснутся уже с другим. 

Последнее время меня все очень сочувственно спрашивают – "ну как вы там, намерены держаться? Или как?" В общем, всем интересно с какими эмоциями страховой рынок встретил СПЛИТ, и начали ли мы уже перестраиваться» В общем какие изменения ожидают страховой рынок? 

Ну, во-первых. Эти изменения не такие уж неожиданные для нас. Наш действующий регулятор, Нацкомфинуслуг, еще в конце прошлого года ужесточил требования к качеству и ликвидности активов. Поэтому, страховые компании к этому были готовы давно, и те у кого были реальные финансовые возможности к моменту принятия СПЛИТа уже и так имели показатели, соответствующие новым требованиям и евродирективам. А те, которые не имели возможности это сделать, продолжали рисовать свои резервы «на бумаге» или судорожно искали кому и как продаться.

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Во-вторых, то главное изменение, которое ожидается, связано с тем, что Нацбанк, в отличие от Нацкомфинуслуг имеет все инструменты для он-лайн мониторинга денежных средств, ОВГЗ  и ценных бумаг по состоянию на каждый день. То есть так, как это происходит с банками.

А вот это уже и есть основное "опасение" тех участников страхового рынка, которые проводили манипуляции на отчетную дату со своими резервами. И да, это правда, что таким компаниям, со вступлением в силу закона о СПЛИТе придется вообще уйти с рынка. Но ничего страшного в этом нет – это все компании, которые не вели прозрачную рыночную деятельность и названий большинства этих компаний вы даже никогда и не слышали. Поэтому тут все в порядке. Рынок очистится и это нормально. 

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Кому этот процесс выгоден? 

Первое –  конечно самому страховому рынку, его добросовестным участникам.  Мы прогнозируем, что последствия онлайн мониторинга выльются в то, что из 200 компаний останется максимум 50-60. Кто останется? - те компании, которые занимались понятным классическим бизнесом. Эти компании и получат возможность развиваться. Кстати, эти компании и есть самые крупные налогоплательщики страхового рынка.

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Второе –   банковскому рынку, для которого механизм страхования является важным инструментом покрытия рисков, конечно, это тоже выгодно. Для банков Нацбанк давно установил требования прозрачности к деятельности и текущим операциям. И именно принцип прозрачности Нацбанк поставил одним из трех главных приоритетов в реализации закона о СПЛИТе сейчас. Мы надеемся, что это улучшит механизм сотрудничества банков и страховщиков. Банки уже не будут с такой подозрительностью относиться к операциям страховщиков, ведь теперь у них будет один регулятор.

Третье – потребителям. Одновременно с законом о сплите был принят закон, направленный на защиту  прав потребителей финансовых услуг, надзор за исполнением которого как на рынке как банковских, так и небанковских финансовых услуг будет в большинстве осуществлять Нацбанк.

Конечно в связи с этим потребители будут более защищены от недобросовестных действий некоторых участников финансового рынка, что присутствует сейчас. 

Конечно, рынок волнуется перед неизвестностью, однако поверим Рожковой. Наверное, и правда удобнее иметь одного регулятора, чем трех. Тем более не мы первые. Например, есть интересный опыт Казахстана, где страховую деятельность регулирует Нацбанк: четкие и понятные требования к лицензированию, к резервированию, к структуре собственности, к капиталу. Разве это плохо? Безусловно, этот процесс займет время, но, думаю, при поддержке рынка все получится.

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Теги: страховые компании, сплит, закон о сплите, страховой рынок
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