Кому должен, всем прощаю, Или "Целительного дефолта" не бывает

Немного о том, что государственный дефолт - это "кому должен, всем прощаю".

Помните, как наши доморощенные фанаты дефолта радовались за Аргентину, что она объявила дефолт? Формально дефолт произошел в апреле, но де-факто почти год было известно, что он будет, а переговоры с кредиторами идут уже пять месяцев.

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Так вот, Аргентина сначала предложила кредиторам довольно жесткие условия, но ей отказали. В ходе переговоров, Аргентина уже много раз улучшала предложенные условия, потому что кредиторы иначе не прочь и судиться со страной.

Сейчас Аргентина либо предложит инвесторам вариант с нулевым списанием тела долга и довольно мягким уменьшением процентов плюс варранты вроде тех, что Украина выпустила при Натальи Яресько, либо вернется в хаос судов с кредиторами, по результатам которого, скорее всего, вынуждена будет дать еще лучшие условия.

И то инвесторы на даже такую реструктуризацию согласны исключительно потому, что Аргентина реально не способна обслуживать долг, как он есть. У страны долг к ВВП вдвое больше, чем у Украины, золотовалютных резервов - считай нет, инфляция 50%, падающая и без коронавируса экономика и прочие радости жизни. Читайте также - Инициатива власти сломать работу ProZorro - новая дорога для коррупционных схем И да, ни о каком списании долга официальными кредиторами вроде Международного валютного фонда никто даже не заикается. Речь идет частных кредиторах. В украинском случае, если из частных кредиторов убрать украинские госбанки (а списание долга перед ними - это Минфин, перекладывающий деньги из одного своего кармана в другой), то долга у нас достаточно мало - меньше 20% ВВП. В общем, есть четыре вещи, которые точно никогда не работают, но люди все равно пытаются заново проверить этот тезис: - целительный дефолт;

- коммунизм;

- туалет в Старбаксе;

- Арсенал. Две последние - шутка.

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