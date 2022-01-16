Курс гривни падает. Что происходит

Курс гривни дошел до уровня 28 за доллар США, где не был уже давно. Более того, сделал это слишком быстро, чем напугал многих. И, как всегда, породил множество теорий заговора.

Итак, что же произошло.

Есть простой ответ. И однозначный: Владимир Путин. Но давайте чуть больше слов.

Для начала вспомним, что было в прошлом году. До ноября гривня была в прекрасной форме. Она укреплялась. Более того, делала это очень уверенно, входя в список самых укрепившихся валют относительно доллара в мире.

Почему это происходило? Ответ простой — очень благоприятные условия внешней торговли для украинских экспортеров. Очень высокие цены на металл. Очень высокие цены на аграрную продукцию. Плюс, уверенный и стабильный рост IT-сектора, а это считайте экспорт. Айтишники получают доходы, продавая свои услуги в основном за рубеж, и потом тратят эти деньги в Украине. И тут рост составляет порядка 30% в год.

На этом фоне импорт вел себя скромнее, цены на газ еще не достигли безумных высот, да и Украина очень ограничено этот газ импортировала.

В общем, до ноября все было хорошо. А потом по гривне первый раз ударило безумие Путина. Первый раз за последнее время, конечно, потому как это безумие давно с нами и обвал 2014 — 2015 гг. во многом был продиктован российской агрессией. Так или иначе, в ноябре западная пресса активно начала писать о том, что Путин готовит вторжение в Украину. Это пугало западных инвесторов. Закрыло доступ для украинского правительства к заимствованиям на внешнем рынке. И начало давить на гривну. Иностранцы продавали гривневые облигации, покупали доллары и давили на курс.

В результате до нового года гривня дошла до отметки 27.3 за доллар и вроде успокоилась. И вроде все начали обращать внимание чисто на экономику. А она в 2022 году не обещала быть такой уж благоприятной для гривни. Нет, цены на экспорт до сих пор хороши. А погода в Южном полушарии обещает плохой урожай, что приведет к высоким мировым ценам на аграрную продукцию и в 2022 году.

Но это все уже было. Это входит в условия задачи, повторяя 2021 год. В то же время, Украине очевидно надо больше покупать газа и делать это как можно скорее. А газ дорогой. И импорт прогнозируется выше. Почему? Потому что доходы украинцев продолжают расти и это приводит к росту импорта и будет давить на гривну.

В общем, аналитики ждали более слабый год для национальной валюты, но без фанатизма. И без каких-то резких движений. Ожидания на конец года на уровне 28.5.

Дальше стало веселее. Во-первых, традиционная украинская бюджетная традиция — тратить деньги под елочку. Мы все же видели эти детские площадки, которые закапывают в декабре в замерзший грунт. Так происходит каждый год. И каждый год в начале января в банковскую систему вываливается куча денег, которая частью тут же идет на валютный рынок.

В этом году ликвидность в банках в начале года выросла на 50 млрд грн до 250 млрд грн. Рост на четверть — очень внушительно. И в первую неделю января гривня просела до 27.5. Мелочь, казалось бы. Тем более, чисто техническое движение. И на этом казалось все.

Но только казалось. Потому что в четверг в мировое информпространство ворвались комментарии российских дипломатов в стиле гопника из подворотни, которые очень немиролюбиво реагировали на ожидаемый отказ цивилизованного мира принимать условия путинского ультиматума. И понеслось.

Инвесторы испугались. Испугались не по-детски. Снова ленты мировых СМИ заполнили карты потенциального российского вторжения в Украину. И пошли распродажи. С одной стороны активно продавали рубль и российские акции. На страхе эффекта от санкций. С другой — кровавая резня бензопилой началась в украинских еврооблигациях и гривне. Инвесторы побежали. Покупки не было. И это сильно надавило на гривну. За два дня курс национальной валюты прошел с 27.5 до 28.0. И повезло еще, что паникуют пока только внешние инвесторы, а украинцы сохраняют спокойствие. Может, просто привыкли с 2014 года. А может, не читают западную прессу.

А Нацбанк как может поддерживает курс, продавая доллары из резервов и сдерживая колебания на валютном рынке. Только за последнюю неделю пришлось продать около $300 млн.

Что дальше? Все полностью упирается в психологический фактор. Экономических причин для резкого падения нет. Если Путин и Ко будут накручивать уровень агрессии, давление продолжится. Если пойдут на деэскалацию — остановится и курс гривни. Поэтому ответ на вопрос, что будет с курсом гривни в ближайшее время, лежит в голове Путина. Но голова Путина предмет темный и исследованию, увы, не подлежит. Оригинал

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